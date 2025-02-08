https://ria.ru/20250208/tender-1998097218.html

СМИ: кандидат на пост министра ВВС США организовал тендер для Маска

СМИ: кандидат на пост министра ВВС США организовал тендер для Маска - РИА Новости, 08.02.2025

СМИ: кандидат на пост министра ВВС США организовал тендер для Маска

Кандидат на пост министра военно-воздушных сил США Трой Манк организовал в 2021 году тендер на запуск сотен спутников по заказу правительства страны таким... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T02:29:00+03:00

2025-02-08T02:29:00+03:00

2025-02-08T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кандидат на пост министра военно-воздушных сил США Трой Манк организовал в 2021 году тендер на запуск сотен спутников по заказу правительства страны таким образом, чтобы его выиграла компания SpaceX предпринимателя Илонам Маска, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Кандидат на пост министра ВВС, который в настоящее время занимает руководящую должность в национальном агентстве спутниковой разведки, организовал многомиллиардное контрактное предложение в пользу SpaceX Илона Маска", - пишет агентство. Отмечается, что речь идет о контракте от 2021 года на создание нескольких сотен разведывательных спутников для сбора изображений военных и разведывательных целей в высоком разрешении по всему миру. По данным агентства, начальная сумма контракта составляла 1,8 миллиарда долларов, однако ожидается, что она возрастет в разы по мере развертывания спутников. Условия, обозначенные в качестве требований к компании-подрядчику, касались межспутниковой коммуникации, что, как заявили агентству источники, ставило SpaceX в выигрышное положение из-за наличия у нее системы связи Starlink. Агентство пишет, что в Национальном управлении военно-космической разведки США начинали расследование этих заявлений, однако неясно, продолжается ли оно до сих пор или было завершено.

https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

https://ria.ru/20250207/genprokurory-1997858179.html

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в мире, сша, илон маск, spacex