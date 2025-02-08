https://ria.ru/20250208/tbilisi-1998202565.html

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 08.02.2025

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:56:00+03:00

2025-02-08T22:56:00+03:00

2025-02-08T22:56:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции. К демонстрации присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Они по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан. Грузинские телекомпании транслируют кадры с разных городов страны, где также проходят акции протеста. Это 73-й день непрерывного протеста. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997532733.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси