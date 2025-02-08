https://ria.ru/20250208/tbilisi-1998202565.html
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 08.02.2025
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:56:00+03:00
2025-02-08T22:56:00+03:00
2025-02-08T22:56:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748349_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f3dfae95d4a87a95242ac0c1be0bb650.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции. К демонстрации присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Они по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан. Грузинские телекомпании транслируют кадры с разных городов страны, где также проходят акции протеста. Это 73-й день непрерывного протеста. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997532733.html
https://ria.ru/20250208/gruziya-1998093933.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bab9be8891e7a3d4111a2b6ad51ea0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция протеста
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции.
К демонстрации присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Они по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.
Грузинские телекомпании транслируют кадры с разных городов страны, где также проходят акции протеста.
Это 73-й день непрерывного протеста.
В Грузии
проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.