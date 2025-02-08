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На Сахалине на мель село иностранное судно - РИА Новости, 09.02.2025
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21:39 08.02.2025 (обновлено: 01:19 09.02.2025)
https://ria.ru/20250208/sudno-1998195694.html
На Сахалине на мель село иностранное судно
На Сахалине на мель село иностранное судно - РИА Новости, 09.02.2025
На Сахалине на мель село иностранное судно
Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T21:39:00+03:00
2025-02-09T01:19:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
невельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – РИА Новости. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978643419.html
сахалинская область
россия
невельский район
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происшествия, сахалинская область, россия, невельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Невельский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине на мель село иностранное судно

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – РИА Новости. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России.
«
"Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
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ПроисшествияСахалинская областьРоссияНевельский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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