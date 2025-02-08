https://ria.ru/20250208/sudno-1998195694.html

На Сахалине на мель село иностранное судно

На Сахалине на мель село иностранное судно - РИА Новости, 09.02.2025

На Сахалине на мель село иностранное судно

Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-08T21:39:00+03:00

2025-02-08T21:39:00+03:00

2025-02-09T01:19:00+03:00

происшествия

сахалинская область

россия

невельский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – РИА Новости. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978643419.html

сахалинская область

россия

невельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сахалинская область, россия, невельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)