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Суд в Калининграде арестовал мать убитого в Черняховске мальчика - РИА Новости, 08.02.2025
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15:56 08.02.2025 (обновлено: 16:49 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/sud-1998148331.html
Суд в Калининграде арестовал мать убитого в Черняховске мальчика
Суд в Калининграде арестовал мать убитого в Черняховске мальчика - РИА Новости, 08.02.2025
Суд в Калининграде арестовал мать убитого в Черняховске мальчика
Мать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, решением Ленинградского районного суда города Калининграда взята под стражу до 3... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:56:00+03:00
2025-02-08T16:49:00+03:00
происшествия
черняховск
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Мать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, решением Ленинградского районного суда города Калининграда взята под стражу до 3 апреля, заявила пресс-служба регионального СУ СК в Telegram-канале."Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка водворена в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.Седьмого февраля женщину задержали. Следствие возбудило уголовные дела об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. Предполагается, что она и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года дома избивали детей, лишали их воды, запугивали и всячески унижали, причиняя им физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.В частности, женщина, зная, что ее супруг в декабре прошлого года умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, не обратилась к врачам, чтобы скрыть произошедшее.Кроме того, вечером 1 февраля 2025 года ее супруг избил семилетнего сына, о чем подозреваемая знала. Они приняли решение не обращаться за медицинской помощью. Из-за тяжелых травм ребенок умер.По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК России.Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК России.Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997675732.html
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черняховск
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происшествия, черняховск, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область
Происшествия, Черняховск, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградская область
Суд в Калининграде арестовал мать убитого в Черняховске мальчика

В Калининграде арестовали мать убитого мальчика по обвинению в истязании детей

© Калининградский Следком/TelegramМать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, задержана
Мать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, задержана - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Калининградский Следком/Telegram
Мать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, задержана
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Мать убитого в Черняховске мальчика, которую обвиняют в истязании детей, решением Ленинградского районного суда города Калининграда взята под стражу до 3 апреля, заявила пресс-служба регионального СУ СК в Telegram-канале.
"Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Калининградской области об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка водворена в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.
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Седьмого февраля женщину задержали. Следствие возбудило уголовные дела об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске.
Предполагается, что она и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года дома избивали детей, лишали их воды, запугивали и всячески унижали, причиняя им физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.
В частности, женщина, зная, что ее супруг в декабре прошлого года умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, не обратилась к врачам, чтобы скрыть произошедшее.
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Кроме того, вечером 1 февраля 2025 года ее супруг избил семилетнего сына, о чем подозреваемая знала. Они приняли решение не обращаться за медицинской помощью. Из-за тяжелых травм ребенок умер.
По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК России.
Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК России.
Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.
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