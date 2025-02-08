https://ria.ru/20250208/sud-1998108824.html

Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID - РИА Новости, 08.02.2025

Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:12:00+03:00

2025-02-08T08:12:00+03:00

2025-02-08T08:12:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает издание Hill. "Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию в отпуск в полночь", - пишет издание. Отмечается, что решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно. Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы. Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля. Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Глава DOGE утверждал, что процесс закрытия агентства уже идет. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998036109.html

https://ria.ru/20250206/usaid-1997782468.html

https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша