Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID
Hill: суд в США заблокировал решение Трампа по отзыву сотрудников USAID
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает издание Hill.
Politico раскрыла долг USAID
7 февраля, 17:47
Отмечается, что решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно.
Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы.
Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля.
Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID.
Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Глава DOGE утверждал, что процесс закрытия агентства уже идет.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
В USAID предрекли США катастрофу
7 февраля, 16:21