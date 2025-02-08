Рейтинг@Mail.ru
Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/sud-1998108824.html
Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID
Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID - РИА Новости, 08.02.2025
Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID
Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:12:00+03:00
2025-02-08T08:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает издание Hill. "Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию в отпуск в полночь", - пишет издание. Отмечается, что решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно. Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы. Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля. Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Глава DOGE утверждал, что процесс закрытия агентства уже идет. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
https://ria.ru/20250207/usaid-1998036109.html
https://ria.ru/20250206/usaid-1997782468.html
https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_19114e559c84889564f337f7323604c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Суд временно заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

Hill: суд в США заблокировал решение Трампа по отзыву сотрудников USAID

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает издание Hill.
"Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию в отпуск в полночь", - пишет издание.
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Politico раскрыла долг USAID
7 февраля, 17:47
Отмечается, что решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно.
Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы.
Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля.
Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID
6 февраля, 16:52
Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Глава DOGE утверждал, что процесс закрытия агентства уже идет.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В USAID предрекли США катастрофу
7 февраля, 16:21
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала