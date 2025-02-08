https://ria.ru/20250208/sud-1998104765.html

Жительниц Владивостока будут судить за попытку продажи шкуры белого медведя

Жительниц Владивостока будут судить за попытку продажи шкуры белого медведя - РИА Новости, 08.02.2025

Жительниц Владивостока будут судить за попытку продажи шкуры белого медведя

Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которые пытались продать шкуру белого медведя, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:38:00+03:00

2025-02-08T06:38:00+03:00

2025-02-08T06:38:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которые пытались продать шкуру белого медведя, сообщает прокуратура Приморья. По данным следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года жительница Владивостока незаконно приобрела шкуру белого медведя, а после сговорилась со знакомой, чтобы перепродать. Однако покупатель действовал в рамках оперативного мероприятия, деньги оказались муляжом, а злоумышленниц задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Женщины обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору). "Шкура медведя изъята из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в Тelegram-канале ведомства. Фигуранткам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, уточняет региональная прокуратура.

https://ria.ru/20250115/sakhalin-1993768478.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край