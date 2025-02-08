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Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам - РИА Новости, 08.02.2025
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам
Зачем банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, и на что нужно обратить внимание клиентам, рассказал агентству “Прайм” основатель... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:17:00+03:00
2025-02-08T02:17:00+03:00
2025-02-08T02:17:00+03:00
экономика
эльман мехтиев
банки
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МОСКВА, 08 фев - РИА Новости. Зачем банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, и на что нужно обратить внимание клиентам, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что главное отличие таких счетов от депозитов — возможность частично пополнять или снимать деньги в любое время. Ставки по ним обычно ниже, чем по депозитам, так как банкам нужно точное понимание срока, в течение которого они могут “крутить” деньги клиента."Накопительные счета не дают такой ясности, и именно поэтому банки страхуют себя от рисков недостаточности средств", — пояснил финансист.Но деньги им все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Здесь нужно быть внимательными, поскольку эти ставки, как правило, сопровождаются особыми условиями — большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов и т.п. Без этого ставка по накопительному счету, возможно, окажется не столь привлекательной, предупредил Мехтиев.
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экономика, эльман мехтиев, банки
Экономика, Эльман Мехтиев, Банки
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам
Финансист Мехтиев: высокие ставки по накопительным счетам связаны рядом условий