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Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам - РИА Новости, 08.02.2025
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02:17 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/stavki-1998092936.html
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам - РИА Новости, 08.02.2025
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам
Зачем банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, и на что нужно обратить внимание клиентам, рассказал агентству “Прайм” основатель... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:17:00+03:00
2025-02-08T02:17:00+03:00
экономика
эльман мехтиев
банки
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МОСКВА, 08 фев - РИА Новости. Зачем банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, и на что нужно обратить внимание клиентам, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что главное отличие таких счетов от депозитов — возможность частично пополнять или снимать деньги в любое время. Ставки по ним обычно ниже, чем по депозитам, так как банкам нужно точное понимание срока, в течение которого они могут “крутить” деньги клиента."Накопительные счета не дают такой ясности, и именно поэтому банки страхуют себя от рисков недостаточности средств", — пояснил финансист.Но деньги им все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Здесь нужно быть внимательными, поскольку эти ставки, как правило, сопровождаются особыми условиями — большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов и т.п. Без этого ставка по накопительному счету, возможно, окажется не столь привлекательной, предупредил Мехтиев.
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экономика, эльман мехтиев, банки
Экономика, Эльман Мехтиев, Банки
Финансист предупредил о подвохе высоких ставок по накопительным счетам

Финансист Мехтиев: высокие ставки по накопительным счетам связаны рядом условий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 08 фев - РИА Новости. Зачем банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, и на что нужно обратить внимание клиентам, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
Он напомнил, что главное отличие таких счетов от депозитов — возможность частично пополнять или снимать деньги в любое время. Ставки по ним обычно ниже, чем по депозитам, так как банкам нужно точное понимание срока, в течение которого они могут “крутить” деньги клиента.
«
"Накопительные счета не дают такой ясности, и именно поэтому банки страхуют себя от рисков недостаточности средств", — пояснил финансист.
Но деньги им все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Здесь нужно быть внимательными, поскольку эти ставки, как правило, сопровождаются особыми условиями — большая сумма на счете, определенный объем трат по карте, покупка банковских продуктов и т.п. Без этого ставка по накопительному счету, возможно, окажется не столь привлекательной, предупредил Мехтиев.
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ЭкономикаЭльман МехтиевБанки
 
 
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