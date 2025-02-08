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Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина - РИА Новости, 08.02.2025
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09:47 08.02.2025 (обновлено: 09:53 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/ssha-1998115449.html
Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина - РИА Новости, 08.02.2025
Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
Российские дипломаты в "ближайшее время" планируют посетить арестованного в США гражданина РФ Артура Петрова, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:47:00+03:00
2025-02-08T09:53:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в "ближайшее время" планируют посетить арестованного в США гражданина РФ Артура Петрова, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. "Вопросы защиты прав наших граждан, подвергшихся судебному преследованию в США, - особый приоритет в деятельности Генконсульства. В настоящее время на территории консульского округа отбывают наказание или ожидают приговора 48 человек. В каждом случае требуем от американских органов соблюдения прав соотечественников в полном объеме, включая участие адвокатов, если требуется – переводчиков, предоставление медобслуживания", – сказал Захаров. По его словам, дипломаты уже посетили в конце января в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) Руслана Астамирова, обвиняемого американскими властями в создании вредоносной программы "LockBit". "В ближайшее время планируем визит к Артуру Петрову, находящемуся в "Метрополитэн детеншн сентер", – добавил генконсул. Артур Петров арестован по делу о якобы нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК. При этом Захаров отметил, что всего депортации в РФ в консульском округе Генконсульства ожидают девять человек. "Пожалуй, одним из серьезных ограничений для деятельности нашей миссии по-прежнему является запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны. Это зачастую создает трудности для посещения наших соотечественников, находящихся в пенитенциарных учреждениях США", – констатировал Генконсул.
https://ria.ru/20250207/stambul-1998006311.html
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россия, сша, нью-йорк (город), александра захарова, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), Александра Захарова, В мире
Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина

Захарова: российские дипломаты посетят арестованного в США россиянина Петрова

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в "ближайшее время" планируют посетить арестованного в США гражданина РФ Артура Петрова, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.
"Вопросы защиты прав наших граждан, подвергшихся судебному преследованию в США, - особый приоритет в деятельности Генконсульства. В настоящее время на территории консульского округа отбывают наказание или ожидают приговора 48 человек. В каждом случае требуем от американских органов соблюдения прав соотечественников в полном объеме, включая участие адвокатов, если требуется – переводчиков, предоставление медобслуживания", – сказал Захаров.
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По его словам, дипломаты уже посетили в конце января в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) Руслана Астамирова, обвиняемого американскими властями в создании вредоносной программы "LockBit".
"В ближайшее время планируем визит к Артуру Петрову, находящемуся в "Метрополитэн детеншн сентер", – добавил генконсул.
Артур Петров арестован по делу о якобы нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.
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При этом Захаров отметил, что всего депортации в РФ в консульском округе Генконсульства ожидают девять человек.
"Пожалуй, одним из серьезных ограничений для деятельности нашей миссии по-прежнему является запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны. Это зачастую создает трудности для посещения наших соотечественников, находящихся в пенитенциарных учреждениях США", – констатировал Генконсул.
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