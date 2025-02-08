Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
Захарова: российские дипломаты посетят арестованного в США россиянина Петрова
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в "ближайшее время" планируют посетить арестованного в США гражданина РФ Артура Петрова, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.
"Вопросы защиты прав наших граждан, подвергшихся судебному преследованию в США, - особый приоритет в деятельности Генконсульства. В настоящее время на территории консульского округа отбывают наказание или ожидают приговора 48 человек. В каждом случае требуем от американских органов соблюдения прав соотечественников в полном объеме, включая участие адвокатов, если требуется – переводчиков, предоставление медобслуживания", – сказал Захаров.
По его словам, дипломаты уже посетили в конце января в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) Руслана Астамирова, обвиняемого американскими властями в создании вредоносной программы "LockBit".
"В ближайшее время планируем визит к Артуру Петрову, находящемуся в "Метрополитэн детеншн сентер", – добавил генконсул.
Артур Петров арестован по делу о якобы нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.
В США взяли под стражу россиянина Постового
20 сентября 2024, 01:10
При этом Захаров отметил, что всего депортации в РФ в консульском округе Генконсульства ожидают девять человек.
"Пожалуй, одним из серьезных ограничений для деятельности нашей миссии по-прежнему является запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны. Это зачастую создает трудности для посещения наших соотечественников, находящихся в пенитенциарных учреждениях США", – констатировал Генконсул.
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника
12 сентября 2024, 05:55