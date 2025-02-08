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Генконсул России в Нью-Йорке выразил надежду на изменения в работе в США
Генконсул России в Нью-Йорке выразил надежду на изменения в работе в США - РИА Новости, 08.02.2025
Генконсул России в Нью-Йорке выразил надежду на изменения в работе в США
Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров в интервью РИА Новости заявил, что рассчитывает "на изменения к лучшему" в работе представительства при... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:04:00+03:00
2025-02-08T04:04:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров в интервью РИА Новости заявил, что рассчитывает "на изменения к лучшему" в работе представительства при новой американской администрации, предыдущие власти, по его словам, вели конфронтационную политику. "Разумеется, рассчитываем на изменения к лучшему", - сказал российский дипломат. Захаров отметил, что в 2024 году генконсульство работало в условиях конфронтационной политики экс-администрации, попыток ограничения функционирования и "выдавливания" российского присутствия. При этом в зону ответственности генконсульства в Нью-Йорке входят 15 штатов Севера и Севера-Востока США с одной из самых крупных русскоговорящих диаспор, которая только в штате Нью-Йорк насчитывает не менее 1,6 миллионов человек, добавил генконсул.
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нью-йорк (город), россия, север
Нью-Йорк (город), Россия, Север
Генконсул России в Нью-Йорке выразил надежду на изменения в работе в США
Генконсул России в Нью-Йорке: рассчитываем на изменения к лучшему