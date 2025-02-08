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Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ об отмене инициативы своего предшественника Джо Байдена, ранее пообещавшего запретить... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:19:00+03:00
2025-02-08T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ об отмене инициативы своего предшественника Джо Байдена, ранее пообещавшего запретить использование американским правительством пластиковой посуды и питьевых трубочек. "На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепой борьбе Байдена за бумажные трубочки, которые не работают. Назад к пластику!" - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social. Как отметило издание New York Post, в июле 2024 года Байден озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах по его плану должен был быть введен к 2027 году.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек
Трамп намерен отменить инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек