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Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек - РИА Новости, 08.02.2025
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01:19 08.02.2025 (обновлено: 02:43 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/ssha-1998094948.html
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ об отмене инициативы своего предшественника Джо Байдена, ранее пообещавшего запретить... РИА Новости, 08.02.2025
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в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ об отмене инициативы своего предшественника Джо Байдена, ранее пообещавшего запретить использование американским правительством пластиковой посуды и питьевых трубочек. "На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепой борьбе Байдена за бумажные трубочки, которые не работают. Назад к пластику!" - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social. Как отметило издание New York Post, в июле 2024 года Байден озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах по его плану должен был быть введен к 2027 году.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп намерен отменить инициативу по отказу от пластиковых трубочек

Трамп намерен отменить инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ об отмене инициативы своего предшественника Джо Байдена, ранее пообещавшего запретить использование американским правительством пластиковой посуды и питьевых трубочек.
"На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепой борьбе Байдена за бумажные трубочки, которые не работают. Назад к пластику!" - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Как отметило издание New York Post, в июле 2024 года Байден озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах по его плану должен был быть введен к 2027 году.
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