https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998150292.html

"Без сопротивления". Экс-агент MI-6 рассказал, что происходит с ВСУ

"Без сопротивления". Экс-агент MI-6 рассказал, что происходит с ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025

"Без сопротивления". Экс-агент MI-6 рассказал, что происходит с ВСУ

Украина в скором времени потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:13:00+03:00

2025-02-08T16:13:00+03:00

2025-02-08T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина в скором времени потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture."У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведет к эффекту домино", — говорится в публикации.Автор статьи также допустил, что условия Москвы по урегулированию украинского кризиса могут оказаться неприемлемыми для Вашингтона, поскольку их нельзя будет представить как "победу США".В пятницу Минобороны России сообщило о взятии под контроль Дзержинска (в 2016 году был переименован киевскими властями в Торецк) — мощного укрепрайона ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Его освобождение открывает путь на контролируемый противником север ДНР, в частности агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.В январе журнал Spectator писал, что российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

https://ria.ru/20250207/politika-1997853135.html

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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины