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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.02.2025
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14:36 08.02.2025 (обновлено: 14:49 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998140963.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.02.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 320 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, четыре... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:36:00+03:00
2025-02-08T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 320 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерную машину разграждения Pionierpanzer 2, а также три пункта управления БПЛА, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, сша, курская область, германия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии, США, Курская область, Германия
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 320 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 320 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерную машину разграждения Pionierpanzer 2, а также три пункта управления БПЛА, сообщило в субботу Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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