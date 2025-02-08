https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998140963.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.02.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 320 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, четыре... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:36:00+03:00

2025-02-08T14:36:00+03:00

2025-02-08T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 320 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерную машину разграждения Pionierpanzer 2, а также три пункта управления БПЛА, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган"), инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, сша, курская область, германия