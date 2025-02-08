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Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998107304.html
Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло
Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло - РИА Новости, 08.02.2025
Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло
Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, как украинские военные угрожали ему перерезать горло. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:42:00+03:00
2025-02-08T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
артемовск
часов яр
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, как украинские военные угрожали ему перерезать горло. "Ко мне в дом пришли трое человек военных, украинских. Один встал с автоматом на входе во двор у калитки, а двое выбили двери, зашли в дом, стрельнули мне над головой, завалили меня на пол, начали бить. Он представился под позывным "Бахмут", он с Артемовска. У второго было на бирке написано "Бастион". Вот этот "Бахмут" мне сказал: "Сфотографируй меня и знай, это тот человек, который придет и тебе перережет горло", - сообщил Морковин. По его словам, напавшие требовали у него деньги и алкоголь. "Начали требовать деньги и водку. Начали шмонать (обыскивать - ред.) дом, забрали из аптечки пузырьки со спиртом, ну и начали беседы, что ты не воюешь, а мы воюем", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250208/vsu-1998100239.html
артемовск
часов яр
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артемовск, часов яр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Часов Яр, Донбасс
Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло

Житель Часова Яра Морковин: солдаты ВСУ угрожали перерезать горло

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, как украинские военные угрожали ему перерезать горло.
"Ко мне в дом пришли трое человек военных, украинских. Один встал с автоматом на входе во двор у калитки, а двое выбили двери, зашли в дом, стрельнули мне над головой, завалили меня на пол, начали бить. Он представился под позывным "Бахмут", он с Артемовска. У второго было на бирке написано "Бастион". Вот этот "Бахмут" мне сказал: "Сфотографируй меня и знай, это тот человек, который придет и тебе перережет горло", - сообщил Морковин.
По его словам, напавшие требовали у него деньги и алкоголь. "Начали требовать деньги и водку. Начали шмонать (обыскивать - ред.) дом, забрали из аптечки пузырьки со спиртом, ну и начали беседы, что ты не воюешь, а мы воюем", - добавил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЧасов ЯрДонбасс
 
 
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