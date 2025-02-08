Житель Часова Яра рассказал, как солдаты ВСУ угрожали перерезать ему горло
Житель Часова Яра Морковин: солдаты ВСУ угрожали перерезать горло
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, как украинские военные угрожали ему перерезать горло.
"Ко мне в дом пришли трое человек военных, украинских. Один встал с автоматом на входе во двор у калитки, а двое выбили двери, зашли в дом, стрельнули мне над головой, завалили меня на пол, начали бить. Он представился под позывным "Бахмут", он с Артемовска. У второго было на бирке написано "Бастион". Вот этот "Бахмут" мне сказал: "Сфотографируй меня и знай, это тот человек, который придет и тебе перережет горло", - сообщил Морковин.
По его словам, напавшие требовали у него деньги и алкоголь. "Начали требовать деньги и водку. Начали шмонать (обыскивать - ред.) дом, забрали из аптечки пузырьки со спиртом, ну и начали беседы, что ты не воюешь, а мы воюем", - добавил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.