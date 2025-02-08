https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html

Штурмовики ВС России уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

Штурмовики ВС России уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения - РИА Новости, 08.02.2025

Штурмовики ВС России уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, под перекрестным огнем держала оборону в воронке от ФАБа, а затем уничтожила 17 солдат... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:07:00+03:00

2025-02-08T06:07:00+03:00

2025-02-08T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, под перекрестным огнем держала оборону в воронке от ФАБа, а затем уничтожила 17 солдат противника, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара". "И нас как бы заняли в кольцо, и мы начали чуть-чуть откатываться. Откатились метров на 100, там воронка от ФАБа большая, и мы там начали работать. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать ДШК, пулемет, снайперы, и в вас работает со всех трех направлений", - рассказал командир штурмового взвода. Как рассказал боец, перед этим боем командованием была поставлена задача зайти на позиции противника в лесополосе и занять два опорника. Группа из восьми человек выдвинулась ночью на выполнение задания. Погода была туманная, и плохая видимость. Тепловизор не включали, так как была высокая вероятность обнаружения. По его словам, первый опорник забрали грамотно и быстро. "Мы выдвинулись на другую позицию, получилось так, что мы шли по тропе, а блиндаж мы немножко прошли. И получилось так, что противника, мы когда шли, я его даже не заметил. Противник спросил: "кто?", но я не растерялся, я шел первый, сразу сказал: "свои". Я когда услышал, он (противник - ред.) такой говорит: " Хто свои?", ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!" - рассказал боец про то, как российские бойцы наткнулись на противника. Противник в этот момент открыл перекрестный огонь сразу с трех сторон. Группа "Ары" откатилась на сто метров назад и приняла оборону в воронке от ФАБа, назад была только одна тропа, но противник не давал возможности отойти. "Мы приняли бой в течение 20−30 минут мы отражали атаку противника. Было отчетливо видно, как они работают по нам из окопов", - пояснил командир взвода. В ходе боя, как добавил собеседник, один из его бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп, а второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета. Впоследствии группа откатилась на раннее захваченный первый опорник. "Мы за собой забрали после этого боя 17 хохлов <...> (Украинцев — Прим. ред.)", - сказал в завершении военнослужащий.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102806.html

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф