https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102806.html

Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет

Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 08.02.2025

Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет

Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:40:00+03:00

2025-02-08T05:40:00+03:00

2025-02-08T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара". По его словам, группа приняла бой и в течение 20−30 минут отражала атаку противника. Один из бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп. Второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета. "Пока был бой, он нашел этот американский гранатомет типа "Шмеля". И не знал, как им пользоваться. Пока крутил, вертел, но тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого "Шмеля". Ну и потихоньку начали, пока приняли бой, более-менее с западной стороны нагрузка разгрузилась", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины