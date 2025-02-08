Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102806.html
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 08.02.2025
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:40:00+03:00
2025-02-08T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара". По его словам, группа приняла бой и в течение 20−30 минут отражала атаку противника. Один из бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп. Второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета. "Пока был бой, он нашел этот американский гранатомет типа "Шмеля". И не знал, как им пользоваться. Пока крутил, вертел, но тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого "Шмеля". Ну и потихоньку начали, пока приняли бой, более-менее с западной стороны нагрузка разгрузилась", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет

Командир Ара: ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара".
По его словам, группа приняла бой и в течение 20−30 минут отражала атаку противника. Один из бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп. Второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета.
"Пока был бой, он нашел этот американский гранатомет типа "Шмеля". И не знал, как им пользоваться. Пока крутил, вертел, но тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого "Шмеля". Ну и потихоньку начали, пока приняли бой, более-менее с западной стороны нагрузка разгрузилась", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала