https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102806.html
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 08.02.2025
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:40:00+03:00
2025-02-08T05:40:00+03:00
2025-02-08T05:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара". По его словам, группа приняла бой и в течение 20−30 минут отражала атаку противника. Один из бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп. Второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета. "Пока был бой, он нашел этот американский гранатомет типа "Шмеля". И не знал, как им пользоваться. Пока крутил, вертел, но тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого "Шмеля". Ну и потихоньку начали, пока приняли бой, более-менее с западной стороны нагрузка разгрузилась", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
Командир Ара: ВС России применили против ВСУ трофейный американский гранатомет
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ, попав в окружение на донецком направлении, применила против ВСУ трофейный американский гранатомет, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара".
По его словам, группа приняла бой и в течение 20−30 минут отражала атаку противника. Один из бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп. Второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета.
"Пока был бой, он нашел этот американский гранатомет типа "Шмеля". И не знал, как им пользоваться. Пока крутил, вертел, но тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого "Шмеля". Ну и потихоньку начали, пока приняли бой, более-менее с западной стороны нагрузка разгрузилась", - сказал собеседник агентства.