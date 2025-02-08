https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102370.html

БМП-3 "Днепра" отработали стрельбу на дальность до 4 километров

БМП-3 "Днепра" отработали стрельбу на дальность до 4 километров - РИА Новости, 08.02.2025

БМП-3 "Днепра" отработали стрельбу на дальность до 4 километров

Боевая подготовка экипажей БМП-3 по стрельбе из закрытой огневой позиции на дальности до 4 тысяч метров прошла на полигоне группировки войск "Днепр" в зоне... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:11:00+03:00

2025-02-08T05:11:00+03:00

2025-02-08T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

бмп-3

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 фев - РИА Новости. Боевая подготовка экипажей БМП-3 по стрельбе из закрытой огневой позиции на дальности до 4 тысяч метров прошла на полигоне группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве обороны России. "Экипаж БМП-3 группировки войск "Днепр" на танковом полигоне отработал занятия по вождению, стрельбам из штатного вооружения, загрузки боекомплекта и личного состава в боевую машину пехоты. В ходе занятий военнослужащие отработали норматив по стрельбе из закрытой огневой позиции и на ходу, по мишеням имитирующим условного противника на дальности от 500 до 4000 метров из различных орудий", - сообщили журналистам в ведомстве. Огонь экипаж боевой машины производил из 100-миллиметрового орудия, 30-миллиметровой спаренной автоматической пушки и 7,62-миллиметрового пулемёта в едином блоке, а также из двух пулемётов в автономных установках в носовой части корпуса, из которых могут вести огонь бойцы или мехвод машины. Помимо этого, экипаж выполнил приёмы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. Вне зависимости от дорожного покрытия боевая машина способна развивать скорость более 65 километров в час. Боевой подготовкой экипажей занимаются опытные командиры, принимавшие неоднократное участие в боевых действиях.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-3