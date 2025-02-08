https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 08.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Силы Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:09:00+03:00

2025-02-08T05:09:00+03:00

2025-02-08T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Александро-Шультино, Червоное, Иванополье, Константиновки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Зеленовки, Часов Яра и Дачного", - сказал он. По его словам, ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины