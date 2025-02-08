https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102078.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Силы Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:09:00+03:00
2025-02-08T05:09:00+03:00
2025-02-08T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Александро-Шультино, Червоное, Иванополье, Константиновки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Зеленовки, Часов Яра и Дачного", - сказал он. По его словам, ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998101821.html
константиновка
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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военных и танк в зоне действий "Юга"