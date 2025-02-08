https://ria.ru/20250208/spch-1998154403.html
В СПЧ обсудят поручения Путина
В СПЧ обсудят поручения Путина - РИА Новости, 08.02.2025
В СПЧ обсудят поручения Путина
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время проведет заседание президиума, на котором обсудят поручения... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:38:00+03:00
2025-02-08T16:38:00+03:00
2025-02-08T16:39:00+03:00
россия
александр брод
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время проведет заседание президиума, на котором обсудят поручения президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости член СПЧ Александр Брод. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "В ближайшие дни Совет проведет заседание президиума, обсудит список поручений президента по итогам заседания Совета 10 декабря прошлого года", - сказал Брод. Член СПЧ отметил, что на заседании будут определены ответственные по каждому поручению, которые будут тесно контактировать с органами власти, которых президент определил как исполнителей данных поручений.
https://ria.ru/20250208/putin-1998131906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр брод, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Александр Брод, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ обсудят поручения Путина
Член СПЧ Брод: президиум в ближайшее время обсудит список поручений Путина
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время проведет заседание президиума, на котором обсудят поручения президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"В ближайшие дни Совет проведет заседание президиума, обсудит список поручений президента по итогам заседания Совета 10 декабря прошлого года", - сказал Брод.
Член СПЧ отметил, что на заседании будут определены ответственные по каждому поручению, которые будут тесно контактировать с органами власти, которых президент определил как исполнителей данных поручений.