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В Минобрнауки направили проект закона о языках народов России

В Минобрнауки направили проект закона о языках народов России - РИА Новости, 08.02.2025

В Минобрнауки направили проект закона о языках народов России

Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ направил в Минобрнауки проект редакции закона "О языках... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:15:00+03:00

2025-02-08T14:15:00+03:00

2025-02-08T14:15:00+03:00

россия

елена ямпольская

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общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ направил в Минобрнауки проект редакции закона "О языках народов РФ" для обсуждения, сообщили в Кремле. Ранее советник президента, председатель совета Елена Ямпольская представила отчет о выполнении пунктов поручений президента от 30 декабря 2024 года, касающихся правового регулирования в сфере языковой политики. Президент поручил до 1 мая обеспечить разработку и внесение в Госдуму проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации". "Со своей стороны советом оперативно подготовлен проект редакции законодательной инициативы "О языках народов Российской Федерации". Шестого февраля 2025 года этот проект направлен в Минобрнауки России для проработки и всестороннего обсуждения", - говорится на сайте Кремля. Действующий Закон РФ "О языках народов Российской Федерации" (изначально как Закон "О языках народов РСФСР") был принят 25 октября 1991 года и нуждается в существенной актуализации, говорится в сообщении. В законе поручено было предусмотреть создание и ведение государственного реестра языков народов России, систематизацию (разграничение) статусов таких языков, взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ. Кроме того, глава государства рекомендовал Госдуме в срок до 1 марта "ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 468229–8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечив его доработку ко второму чтению". "Этим законопроектом с целью обеспечения использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка РФ, защиты общественной среды от чрезмерного использования "англицизмов" и иностранных слов предлагается внести изменения в несколько отдельных законодательных актов РФ, включая Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "О рекламе", законы РФ "О защите прав потребителей" и "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении. В свою очередь на заседании совета Ямпольская отмечала, что законопроект не подразумевает "запрет иностранного". "Это о возвращении родного языка на то место, которое он по праву должен занимать", - поясняла Ямпольская. Рассмотрение в первом чтении запланировано на 11 февраля. "Вместе с тем с целью доработки инициативы к процедуре второго чтения совет направил в Государственную Думу текст проекта федерального закона с возможными изменениями и дополнениями. Принятие законопроекта позволит обеспечить, как это обозначено в пояснительной записке, "формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, елена ямпольская, госдума рф, общество