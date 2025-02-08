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Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца - РИА Новости, 08.02.2025
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07:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/solntse-1998107538.html
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца - РИА Новости, 08.02.2025
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца
Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:46:00+03:00
2025-02-08T07:46:00+03:00
происшествия
россия
доку умаров
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации, выяснило РИА Новости, изучив официальные судебные документы. Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек. Один из них - Ислам Яндиев - уже несколько лет через суд пытается оспорить условия содержания и получить компенсацию. В документах он указывает причину – нравственные страдания. Иски он подает к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину. Его претензии касаются СИЗО, где он содержался во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В одном из исков Яндиев требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры – при выводе на прогулку, в баню, к врачам, краткосрочное свидание, а также за нехватку личного пространства в камере, отказ в соседе – переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных. Все эти иски были рассмотрены судами и остались без удовлетворения.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html
https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html
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происшествия, россия, доку умаров, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Доку Умаров, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца

Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за пыль и отсутствие солнца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРассмотрение дела о теракте в аэропорту "Домодедово"
Рассмотрение дела о теракте в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рассмотрение дела о теракте в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации, выяснило РИА Новости, изучив официальные судебные документы.
Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек.
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Один из них - Ислам Яндиев - уже несколько лет через суд пытается оспорить условия содержания и получить компенсацию. В документах он указывает причину – нравственные страдания. Иски он подает к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину.
Его претензии касаются СИЗО, где он содержался во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В одном из исков Яндиев требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры – при выводе на прогулку, в баню, к врачам, краткосрочное свидание, а также за нехватку личного пространства в камере, отказ в соседе – переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных.
Все эти иски были рассмотрены судами и остались без удовлетворения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияДоку УмаровДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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