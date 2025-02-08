https://ria.ru/20250208/solntse-1998107538.html

Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца

Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца - РИА Новости, 08.02.2025

Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца

Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:46:00+03:00

2025-02-08T07:46:00+03:00

2025-02-08T07:46:00+03:00

происшествия

россия

доку умаров

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации, выяснило РИА Новости, изучив официальные судебные документы. Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек. Один из них - Ислам Яндиев - уже несколько лет через суд пытается оспорить условия содержания и получить компенсацию. В документах он указывает причину – нравственные страдания. Иски он подает к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину. Его претензии касаются СИЗО, где он содержался во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В одном из исков Яндиев требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры – при выводе на прогулку, в баню, к врачам, краткосрочное свидание, а также за нехватку личного пространства в камере, отказ в соседе – переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных. Все эти иски были рассмотрены судами и остались без удовлетворения.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html

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происшествия, россия, доку умаров, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)