Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за пыль и отсутствие солнца
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРассмотрение дела о теракте в аэропорту "Домодедово"
Рассмотрение дела о теракте в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году, в котором погибли 37 человек, пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации, выяснило РИА Новости, изучив официальные судебные документы.
Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек.
Один из них - Ислам Яндиев - уже несколько лет через суд пытается оспорить условия содержания и получить компенсацию. В документах он указывает причину – нравственные страдания. Иски он подает к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину.
Его претензии касаются СИЗО, где он содержался во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В одном из исков Яндиев требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры – при выводе на прогулку, в баню, к врачам, краткосрочное свидание, а также за нехватку личного пространства в камере, отказ в соседе – переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных.
Все эти иски были рассмотрены судами и остались без удовлетворения.
* Запрещенная в России террористическая организация