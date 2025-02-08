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В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 08.02.2025 (обновлено: 06:23 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/slyusar-1998103803.html
В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА
В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА
Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:17:00+03:00
2025-02-08T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
чертковский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Тelegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", — написал он.Слюсарь уточнил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах — на улицах Вильнюсской, 1-й Конной Армии и Веры Пановой. Из одного многоэтажного дома, по его словам, эвакуировали 68 жильцов. Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома, их число уточняется. На месте работают дежурные службы.Кроме того, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе."Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы", — добавил он. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998103111.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА, ряд домов пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Тelegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", — написал он.
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Слюсарь уточнил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах — на улицах Вильнюсской, 1-й Конной Армии и Веры Пановой. Из одного многоэтажного дома, по его словам, эвакуировали 68 жильцов. Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома, их число уточняется. На месте работают дежурные службы.
Кроме того, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.
"Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы", — добавил он.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуЧертковский районЮрий Слюсарь
 
 
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