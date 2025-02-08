https://ria.ru/20250208/slyusar-1998103803.html

В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА

В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025

В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА

Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:17:00+03:00

2025-02-08T06:17:00+03:00

2025-02-08T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

чертковский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Тelegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", — написал он.Слюсарь уточнил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах — на улицах Вильнюсской, 1-й Конной Армии и Веры Пановой. Из одного многоэтажного дома, по его словам, эвакуировали 68 жильцов. Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома, их число уточняется. На месте работают дежурные службы.Кроме того, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе."Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы", — добавил он. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998103111.html

ростовская область

ростов-на-дону

чертковский район

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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, чертковский район, юрий слюсарь