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Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до апреля - РИА Новости, 08.02.2025
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04:38 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/sledstvie-1998101264.html
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до апреля
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до апреля - РИА Новости, 08.02.2025
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до апреля
Срок предварительного следствия по делу о торговле детьми в Москве продлен до 16 апреля, следует из документов в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:38:00+03:00
2025-02-08T04:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о торговле детьми в Москве продлен до 16 апреля, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался заместителем председателя СК России на 3 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 16.04.2025", - говорится в материалах дела. По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Изначально женщины были арестованы, но в октябре суд отпустил обеих из СИЗО. В отношении Патоки началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до апреля

Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до 16 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о торговле детьми в Москве продлен до 16 апреля, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался заместителем председателя СК России на 3 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 16.04.2025", - говорится в материалах дела.
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По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
Изначально женщины были арестованы, но в октябре суд отпустил обеих из СИЗО.
В отношении Патоки началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
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