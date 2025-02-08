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Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов - РИА Новости, 08.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:23 08.02.2025 (обновлено: 00:27 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/skripka-1998091897.html
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов - РИА Новости, 08.02.2025
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов
Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов,... РИА Новости, 08.02.2025
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культура
нью-йорк (город)
антонио страдивари
sotheby's
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's. В публикации Sotheby's указывается, что скрипка выполнена из клена и имеет подпись создателя на латыни: "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714". Инструмент с 2013 по 2015 год выставлялся в музее скрипки в родном городе Страдивари - итальянской Кремоне.
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нью-йорк (город), антонио страдивари, sotheby's
Культура, Нью-Йорк (город), Антонио Страдивари, Sotheby's
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов

Sotheby's: скрипка Страдивари ушла с молотка в Нью-Йорке за $11,25 миллиона

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСкрипка
Скрипка - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Скрипка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's.
В публикации Sotheby's указывается, что скрипка выполнена из клена и имеет подпись создателя на латыни: "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714".
Инструмент с 2013 по 2015 год выставлялся в музее скрипки в родном городе Страдивари - итальянской Кремоне.
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