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Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов - РИА Новости, 08.02.2025
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов
Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T00:23:00+03:00
2025-02-08T00:23:00+03:00
2025-02-08T00:27:00+03:00
культура
нью-йорк (город)
антонио страдивари
sotheby's
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's. В публикации Sotheby's указывается, что скрипка выполнена из клена и имеет подпись создателя на латыни: "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714". Инструмент с 2013 по 2015 год выставлялся в музее скрипки в родном городе Страдивари - итальянской Кремоне.
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нью-йорк (город), антонио страдивари, sotheby's
Культура, Нью-Йорк (город), Антонио Страдивари, Sotheby's
Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов
Sotheby's: скрипка Страдивари ушла с молотка в Нью-Йорке за $11,25 миллиона