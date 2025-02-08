https://ria.ru/20250208/skripka-1998091897.html

Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов

Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов - РИА Новости, 08.02.2025

Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов

Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T00:23:00+03:00

2025-02-08T00:23:00+03:00

2025-02-08T00:27:00+03:00

культура

нью-йорк (город)

антонио страдивари

sotheby's

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Скрипка "Иоахим-Ма", изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's. В публикации Sotheby's указывается, что скрипка выполнена из клена и имеет подпись создателя на латыни: "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714". Инструмент с 2013 по 2015 год выставлялся в музее скрипки в родном городе Страдивари - итальянской Кремоне.

https://ria.ru/20250123/bek-1995060949.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), антонио страдивари, sotheby's