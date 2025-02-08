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СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве

СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025

СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве

По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:03:00+03:00

2025-02-08T20:03:00+03:00

2025-02-08T20:06:00+03:00

происшествия

пожар в здании электрозавода в москве

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА Новости в столичном СК.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что количество пострадавших уточняется, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998188926.html

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