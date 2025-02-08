https://ria.ru/20250208/sk-1998189379.html
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:03:00+03:00
2025-02-08T20:03:00+03:00
2025-02-08T20:06:00+03:00
происшествия
пожар в здании электрозавода в москве
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998186882_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_9947145f4d1329359808ab316c95a1f9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА Новости в столичном СК.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что количество пострадавших уточняется, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998188926.html
https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998186882_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a343656884dc6f1b706077c1e123d227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в здании электрозавода в москве, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пожар в здании Электрозавода в Москве, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
СК возбудил уголовное дело после пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы