Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 08.02.2025 (обновлено: 20:06 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/sk-1998189379.html
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:03:00+03:00
2025-02-08T20:06:00+03:00
происшествия
пожар в здании электрозавода в москве
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998186882_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_9947145f4d1329359808ab316c95a1f9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА Новости в столичном СК.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что количество пострадавших уточняется, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998188926.html
https://ria.ru/20250208/moskva-1998186235.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998186882_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a343656884dc6f1b706077c1e123d227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пожар в здании электрозавода в москве, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пожар в здании Электрозавода в Москве, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве

СК возбудил уголовное дело после пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По факту пожара в административном здании на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, сообщили РИА Новости в столичном СК.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, пять человек пострадали, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Очевидцы рассказали, как выводили людей из горящего здания в Москве
Вчера, 19:58
"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество пострадавших уточняется, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Скорая вывозит пострадавших с места пожара на востоке Москвы
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияПожар в здании Электрозавода в МосквеМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала