https://ria.ru/20250208/shoshoake-1997970784.html

Диана Шошоакэ: Румыния должна стать посредником в диалоге России и Украины

Диана Шошоакэ: Румыния должна стать посредником в диалоге России и Украины - РИА Новости, 08.02.2025

Диана Шошоакэ: Румыния должна стать посредником в диалоге России и Украины

Депутат Европарламента и сенатор парламента Румынии, лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ оказалась в центре политических событий в стране. В октябре... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:00:00+03:00

2025-02-08T11:00:00+03:00

2025-02-08T11:00:00+03:00

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Депутат Европарламента и сенатор парламента Румынии, лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ оказалась в центре политических событий в стране. В октябре 2024 года Конституционный суд отстранил ее от участия в президентских выборах, сославшись на еe"пророссийские, антиевропейские и антинатовские" взгляды. В интервью РИА Новости политик, которая может стать кандидатом на предстоящих уже в мае 2025 года новых выборах президента, поделилась своими взглядами на создавшуюся ситуацию в Румынии, роль страны в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а также на необходимость восстановления экономических связей с Москвой.— Недавние политические события в Румынии оказались в фокусе внимания зарубежных СМИ. И особенно сильно в этом плане выделяются выборы президента. Вы планировали принять участие в них, но в октябре 2024 года Конституционный суд Румынии исключил вас из списка кандидатов. Почему? Вы представляете угрозу национальной безопасности? Как вы оцениваете это решение и его влияние на демократические процессы в стране?— Я стала первым в истории кандидатом на пост президента, которого Конституционный суд Румынии (КСР) отстранил от выборов. Этот факт говорит сам за себя: у меня были реальные шансы на победу, и система так испугалась моей кандидатуры, что предпочла допустить вопиющую незаконность и грандиозный скандал, лишь бы не рисковать моим избранием. Это был первый государственный переворот, устроенный КСР, за которым последовала череда правовых беззаконий, завершившаяся отменой первого тура выборов.Я не представляю угрозы национальной безопасности, но я представляю угрозу для deep state (скрытых структур власти – ред.), для коррупционных схем и мафиозных сетей, для внешних сил, которые управляют нашей страной, полностью пренебрегая ее законами и конституцией, фактически лишая нас суверенитета и навязывая президентов, не избранных народом, а назначенных западными канцеляриями.Решение КСР о запрете законного кандидата участвовать в выборах является официальным признанием того, что в Румынии больше нет демократии, поскольку открыто отменяется право румын выбирать и быть избранными. КСР — это уже не судебная инстанция, не правосудие, а политический инструмент. Когда представители коррумпированного политического класса, который не хочет уступать власть несмотря на то, что народ требует перемен, запрещают кандидатуру, который соответствует всем юридическим требованиям для участия в выборах, это является формальным актом установления диктатуры.— Уже позже, после вашего отстранения, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, где большинство голосов получил другой кандидат, Кэлин Джеорджеску. Власти доказали свои обвинения в отношении него, или они занимаются политическим преследованием кандидата за его взгляды?— Власти не предоставили доказательств, оправдывающих отмену первого тура президентских выборов, так же как у них не было доказательств для запрета моей кандидатуры. С юридической точки зрения, КСР вообще не имеет права запрещать кандидатуры или отменять выборы — все это является неконституционными действиями и ударом по конституционному порядку. По сути, это государственный переворот! Просто нынешняя власть больше не желаема народом, и она не нашла другого способа удержаться, кроме как через отмену конституции, запрет моей кандидатуры, а затем отмену первого тура выборов, после чего они незаконно продлили мандат бывшего президента Клауса Йоханниса (действующий глава Румынии – ред.), чей мандат официально истек 21 декабря 2024 года.— Вы неоднократно предлагали провести в Румынии переговоры между Россией и Украиной. Как вы оцениваете роль Румынии в урегулировании конфликта, и какие шаги, по вашему мнению, следует предпринять для достижения мира?— В феврале 2022 года я представила меморандум о мире под названием "Нейтралитет для Румынии. Мир в Бухаресте", в котором предложила Бухарест как место для переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения военных действий. Это был первый в мире меморандум о мире в этом конфликте. Благодаря нашей уникальной позиции как православной столицы государства-члена ЕС и НАТО, а также нашей дипломатической традиции до 1990 года, я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров. Я считаю, что Румыния может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы прекратить вражду между двумя государствами и восстановить мир в регионе, особенно учитывая, что более одного миллиона румын на Украине подвергаются дискриминации и угнетению со стороны режима Зеленского.Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменен.— Вы заявляли о возможности визита в Москву для официальных переговоров. Когда может состояться такой визит? С кем из официальных российских лиц планируются встречи? Какие темы вы планируете обсудить с российскими представителями и как это может повлиять на двусторонние отношения?— Мой визит в Москву состоится скоро по приглашению российской стороны, когда российские decisionmakers (лица, принимающие решения – ред.) сочтут, что это наиболее подходящий момент для плодотворных дискуссий о мире в регионе. Я думаю, вы понимаете, что детали такого визита нельзя обсуждать публично сейчас, но я могу сказать, что улучшение отношений между Румынией и Россией и поиск путей нормализации двусторонних отношений между двумя государствами определенно будут среди обсуждаемых тем.— Вы как сенатор и как депутат Европарламента критиковали санкции против России, утверждая, что они обанкротили экономику Европы. Как, по вашему мнению, можно восстановить экономические связи между ЕС и Россией?— Однозначно, ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией, которые способствовали бы экономическому росту в ЕС. Эти санкции сделали Евросоюз неконкурентоспособным, в результате чего промышленное производство здесь существенно сократилось, цены на энергию выросли, а вместе с ними и стоимость жизни, и граждане стран ЕС обеднели. Евросоюз должен отказаться от враждебности и упрямства в поддержке Украины вопреки всем доказательствам и логике. Он должен со своей стороны поощрять переговоры о мире и восстановление экономических связей с Россией.— Вы заявляли о необходимости прекращения поддержки Украины со стороны Румынии. Как вы видите дальнейшую политику Румынии в отношении этого конфликта? И какие приоритеты должны быть в экономической и социальной политике Румынии вместо этого?— Румыния должна защищать свои собственные интересы и интересы румын, которые несправедливо оказались в пределах Украины. Будущая политика моей страны зависит от будущего президента, поскольку он является лицом, принимающим решения во внешней политике. Именно поэтому я снова баллотируюсь на пост главы Румынии, чтобы вывести страну из изоляции и конфликта. Чтобы открыть перед ней путь дипломатии в соответствии с национальными государственными интересами, а не чужими интересами. Румыния должна помогать своим собственным гражданам, которые нуждаются в поддержке государства, вместо того чтобы бесконечно направлять пожертвования Украине.Я считаю, что мы должны выступить за нейтралитет, который позволит нам укрепить экономику и восстановить нормальные отношения с соседними странами. Вместо того чтобы отдавать средства на поддержку внешнего конфликта, мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан.Румыния должна восстанавливать свою промышленность и сельское хозяйство, помогать своим фермерам, а не сельскому хозяйству Украины. Наша страна должна выйти из положения абсолютного импортера, восстановив свои собственные производственные мощности.— Вас часто называют пророссийским политиком. Как вы оцениваете ваши отношения с Россией и ее политику в регионе?— "Я защищаю бедность, нужды и свой народ", как говорил национальный поэт Михай Эминеску (я защищаю интересы простых людей – ред.). Моя цель — вернуть Румынию в ряд влиятельных стран и спасти ее от экономического краха, политического произвола и диктатуры. То, что я предлагаю установить сотрудничество с Россией, Китаем и странами БРИКС, и считаю, что Румынии выгоднее сохранять нейтралитет в конфликте между РФ и Украиной, а не поддерживать одну из сторон, в данном случае Украину, означает только одно: я забочусь о благополучии своего народа.— Вы критиковали членство Румынии в НАТО, утверждая, что оно не принесло стране преимуществ. Какую альтернативу вы предлагаете для обеспечения безопасности Румынии?— Румыния может обеспечить свою безопасность путем укрепления собственной армии и в сотрудничестве союзов и организаций, где она не окажется пятым колесом в телеге, и не будет втянута в бессмысленные войны. Румыния никого не провоцирует. Она хочет, чтобы уважали ее суверенитет, чтобы были взаимовыгодные отношения сотрудничества, и чтобы ее не толкали на передовую в качестве жертвенной пешки ради интересов других государств.— Вы известны своими яркими и порой эпатажными заявлениями. Могли бы вы привести конкретные примеры вашей законодательной деятельности, которые, по вашему мнению, существенно повлияли на жизнь румынского общества?— Я остановила введение "зеленого паспорта" (документ, подтверждающий, что человек вакцинировался во время активной фазы пандемии COVID-19 – ред.), который представлял собой последний шаг к санитарной диктатуре через ограничение гражданских свобод. Я защитила детей Румынии от злоупотреблений властей во время пандемии, позволив им сдавать экзамены и продолжать учебу.Я не позволила Зеленскому выступить в парламенте Румынии, фактически выдворив его из здания заксобрания в октябре 2023 года, когда он снова пришел просить деньги, оружие и вовлечение Румынии в конфликт. Кроме того, я существенно урезала финансовую помощь украинцам (бежавшим от войны – ред.), которая представляла собой полное пренебрежение к нуждам румынских граждан, находящихся в трудной ситуации (румынское государство их попросту игнорировало).Другие значимые меры включали защиту православия, свободы вероисповедания, свободы слова и выражения мнения. Я трижды останавливала меры правящего большинства, которые напрямую могли вовлечь Румынию в конфликт на Украине. Кроме того, благодаря моим международным усилиям и обращению в европейские инстанции по поводу злоупотреблений КСР в Румынии, я добилась того, что Венецианская комиссия выступила против отмены выборов в Румынии.Недавно, благодаря моим усилиям в Брюсселе, я остановила забой овец и разрушение румынских ферм. Вот лишь несколько примеров действий, которые оказали значительное влияние на румынское общество.— Ваша партия "S.O.S. România" придерживается позиции евроскептицизма. Как вы оцениваете текущую ситуацию в Европейском союзе и его влияние на национальный суверенитет государств-членов?— Сегодня Европейский союз из защитника государств-членов превратился в их противника, стремясь полностью стереть их суверенитет. Сейчас ЕС — это не двигатель прогресса, а тормоз для развития, не опора, а помеха на пути стран-участниц.— Ваша политическая деятельность часто вызывает споры и критику. Как вы справляетесь с общественным давлением, и что мотивирует вас продолжать свою работу?— Поддержка большинства румын дает мне силу идти дальше, несмотря на давление, которое исходит лишь от системы и тех, кто цепляется за старый порядок, боясь перемен. Встречи с людьми, их слова о том, что я не имею права сдаваться, а должна продолжать бороться за них, наполняют меня решимостью и уверенностью. Мы должны прекратить быть заложниками чужих интересов. Румыния должна стать той страной, которая находит внутренние силы для решения своих проблем, а не той, которая постоянно втягивается в геополитические игры.— Как Европа, в том числе Румыния будут "тянуть" Украину и многомиллиардные расходы на нее, если новая администрация Трампа сократит расходы на Киев? Не рухнет ли европейская экономика?— Европейская экономика трещит по швам под тяжестью затрат на Украину и санкционной политики. Этот путь ведет к краху, и рано или поздно Европе придется остановить этот бесперспективный курс. Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и четко заявить: так дальше продолжаться не может. В этом и заключается главный вопрос предстоящих президентских выборов в мае — будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмем курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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