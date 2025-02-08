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Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США - РИА Новости, 08.02.2025
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10:01 08.02.2025 (обновлено: 11:08 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США - РИА Новости, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае анонсированного президентом США введения... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:01:00+03:00
2025-02-08T11:08:00+03:00
олаф шольц
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае анонсированного президентом США введения пошлин на товары из Евросоюза. "Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин - ред.), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - сообщил Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. Он выразил мнение, что глобализация выгодна Германии как стране с развитой промышленностью, ориентированной на экспорт, и такое положение дел должно сохраняться. "Поэтому я выступаю за то, чтобы мы как Европейский союз держались вместе и ясно давали понять: ЕС с его 450 миллионами жителей силён и способен действовать", - заявил политик. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250204/stoltenberg-1997337714.html
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олаф шольц, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, еврокомиссия, в мире
Олаф Шольц, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Еврокомиссия, В мире
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США

Шольц: ЕК отреагирует в течение нескольких часов в случае введения США пошлин

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае анонсированного президентом США введения пошлин на товары из Евросоюза.
"Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин - ред.), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - сообщил Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
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Он выразил мнение, что глобализация выгодна Германии как стране с развитой промышленностью, ориентированной на экспорт, и такое положение дел должно сохраняться.
"Поэтому я выступаю за то, чтобы мы как Европейский союз держались вместе и ясно давали понять: ЕС с его 450 миллионами жителей силён и способен действовать", - заявил политик.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Олаф ШольцДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыЕврокомиссияВ мире
 
 
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