https://ria.ru/20250208/serbija-1998134154.html

Посол Боцан-Харченко заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии

Посол Боцан-Харченко заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии - РИА Новости, 08.02.2025

Посол Боцан-Харченко заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии

В Сербии налицо вмешательство извне или попытка запуска цветной революции с помощью проходящих с ноября протестов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:16:00+03:00

2025-02-08T13:16:00+03:00

2025-02-08T13:16:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. В Сербии налицо вмешательство извне или попытка запуска цветной революции с помощью проходящих с ноября протестов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Очень многие из участников - это те, кто близко к сердцу воспринял трагедию в городе Нови-Сад, и на этой эмоциональной волне они продолжают участие в протестах, не имея какой-то особой политической повестки. Очевидно и то, что неоднократно подчеркивал президент, говорил это и премьер в своем выступлении по поводу отставки, и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей", - заявил глава российского диппредставительства. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, александр вулин