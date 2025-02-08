Посол Боцан-Харченко заявил о попытке запуска цветной революции в Сербии
Посол Боцан-Харченко назвал протесты в Сербии попыткой запуска цветной революции
© AP Photo / Darko VojinovicСтуденты во время акции протеста в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Студенты во время акции протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. В Сербии налицо вмешательство извне или попытка запуска цветной революции с помощью проходящих с ноября протестов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Очень многие из участников - это те, кто близко к сердцу воспринял трагедию в городе Нови-Сад, и на этой эмоциональной волне они продолжают участие в протестах, не имея какой-то особой политической повестки. Очевидно и то, что неоднократно подчеркивал президент, говорил это и премьер в своем выступлении по поводу отставки, и зампред правительства Александр Вулин, что налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей", - заявил глава российского диппредставительства.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.