https://ria.ru/20250208/serbija-1998115643.html

Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной

Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной - РИА Новости, 08.02.2025

Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной

Протесты, проходящие с ноября в Сербии, могут "качнуть обстановку", ситуация в стране серьезная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:50:00+03:00

2025-02-08T09:50:00+03:00

2025-02-08T09:50:00+03:00

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995880337_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b74637e2a44c25f586a656cf82b41b64.jpg

БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Протесты, проходящие с ноября в Сербии, могут "качнуть обстановку", ситуация в стране серьезная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Действительно, ситуация очень серьезная, она такова, что может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития, которые не только провозглашены руководством - президентом и правительством, но часть которых успешно реализуется, намечены шаги по дальнейшей реализации, и уже есть результаты. Это экономический рост Сербии, который опережает общеевропейский (рост ВВП в 2024 году 3,9% - ред.), и достижения социального порядка, реальные, которых раньше не было", - заявил глава российского диппредставительства. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.

https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко