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Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной - РИА Новости, 08.02.2025
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09:50 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/serbija-1998115643.html
Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной
Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной - РИА Новости, 08.02.2025
Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной
Протесты, проходящие с ноября в Сербии, могут "качнуть обстановку", ситуация в стране серьезная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:50:00+03:00
2025-02-08T09:50:00+03:00
в мире
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Протесты, проходящие с ноября в Сербии, могут "качнуть обстановку", ситуация в стране серьезная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Действительно, ситуация очень серьезная, она такова, что может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития, которые не только провозглашены руководством - президентом и правительством, но часть которых успешно реализуется, намечены шаги по дальнейшей реализации, и уже есть результаты. Это экономический рост Сербии, который опережает общеевропейский (рост ВВП в 2024 году 3,9% - ред.), и достижения социального порядка, реальные, которых раньше не было", - заявил глава российского диппредставительства. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
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в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко
Посол Боцан-Харченко назвал ситуацию с протестами Сербии серьезной

Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут качнуть обстановку

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Протесты, проходящие с ноября в Сербии, могут "качнуть обстановку", ситуация в стране серьезная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Действительно, ситуация очень серьезная, она такова, что может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития, которые не только провозглашены руководством - президентом и правительством, но часть которых успешно реализуется, намечены шаги по дальнейшей реализации, и уже есть результаты. Это экономический рост Сербии, который опережает общеевропейский (рост ВВП в 2024 году 3,9% - ред.), и достижения социального порядка, реальные, которых раньше не было", - заявил глава российского диппредставительства.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
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