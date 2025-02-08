Рейтинг@Mail.ru
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/saratov-1998195318.html
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ - РИА Новости, 08.02.2025
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ
Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:28:00+03:00
2025-02-08T21:28:00+03:00
происшествия
саратов
кировский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. По данным ведомства, в 18.34 (17.34 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из торговых центров Кировского района Саратова происходит драка, на место отправились сотрудники полиции, которые установили участников инцидента. "️Сотрудниками полиции личности всех участников конфликта установлены, восемь несовершеннолетних 15-17 лет доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, в ТЦ "Триумф Молл" несовершеннолетние вступили с компанией ранее незнакомых в словесный конфликт, который перерос в драку. "Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних... По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241015/draka-1978110512.html
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978648274.html
саратов
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, кировский район, россия
Происшествия, Саратов, Кировский район, Россия
В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ

В Саратове восемь подростков 15-17 лет доставили в полицию после драки возле ТЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
По данным ведомства, в 18.34 (17.34 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из торговых центров Кировского района Саратова происходит драка, на место отправились сотрудники полиции, которые установили участников инцидента.
Конфликт в школе в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки
15 октября 2024, 12:53
"️Сотрудниками полиции личности всех участников конфликта установлены, восемь несовершеннолетних 15-17 лет доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, в ТЦ "Триумф Молл" несовершеннолетние вступили с компанией ранее незнакомых в словесный конфликт, который перерос в драку.
"Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних... По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ
18 октября 2024, 08:36
 
ПроисшествияСаратовКировский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала