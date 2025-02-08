В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ
В Саратове восемь подростков 15-17 лет доставили в полицию после драки возле ТЦ
Полицейский автомобиль . Архивное фото
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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
По данным ведомства, в 18.34 (17.34 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из торговых центров Кировского района Саратова происходит драка, на место отправились сотрудники полиции, которые установили участников инцидента.
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"️Сотрудниками полиции личности всех участников конфликта установлены, восемь несовершеннолетних 15-17 лет доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, в ТЦ "Триумф Молл" несовершеннолетние вступили с компанией ранее незнакомых в словесный конфликт, который перерос в драку.
"Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних... По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
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