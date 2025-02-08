https://ria.ru/20250208/saratov-1998195318.html

В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ

В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ - РИА Новости, 08.02.2025

В Саратове восемь подростков доставили в полицию после драки возле ТЦ

Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:28:00+03:00

2025-02-08T21:28:00+03:00

2025-02-08T21:28:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Восемь подростков доставлены в отдел полиции после драки возле торгового центра в Саратове, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. По данным ведомства, в 18.34 (17.34 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из торговых центров Кировского района Саратова происходит драка, на место отправились сотрудники полиции, которые установили участников инцидента. "️Сотрудниками полиции личности всех участников конфликта установлены, восемь несовершеннолетних 15-17 лет доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, в ТЦ "Триумф Молл" несовершеннолетние вступили с компанией ранее незнакомых в словесный конфликт, который перерос в драку. "Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних... По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241015/draka-1978110512.html

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978648274.html

саратов

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происшествия, саратов, кировский район, россия