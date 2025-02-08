Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, сообщил Reuters
Reuters: Трамп ввел санкции против прокурора МУС Хана
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, Карима Хана, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические и связанные с поездками санкции, инициированные президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.
Полный список лиц, попавших под эти ограничения, пока не известен.
Как утверждает издание, санкции включают заморозку активов в США и запрет на посещение страны и введены в рамках мер за расследования в отношении граждан США или их союзников.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС".
МУС, в свою очередь, осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
МВД России объявило Карима Хана в розыск, а Следственный комитет заочно предъявил ему обвинения за незаконные решения, вынесенные в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка.