https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, сообщил Reuters

Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, сообщил Reuters - РИА Новости, 08.02.2025

Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, сообщил Reuters

Американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, Карима Хана,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:09:00+03:00

2025-02-08T18:09:00+03:00

2025-02-08T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, Карима Хана, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические и связанные с поездками санкции, инициированные президентом США Дональдом Трампом", — говорится в публикации.Полный список лиц, попавших под эти ограничения, пока не известен.Как утверждает издание, санкции включают заморозку активов в США и запрет на посещение страны и введены в рамках мер за расследования в отношении граждан США или их союзников.Ранее Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС".МУС, в свою очередь, осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.МВД России объявило Карима Хана в розыск, а Следственный комитет заочно предъявил ему обвинения за незаконные решения, вынесенные в отношении президента России и уполномоченного по правам ребенка.

https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, международный уголовный суд, владимир путин