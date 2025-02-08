https://ria.ru/20250208/samolet-1998099211.html

СМИ: все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли

СМИ: все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - РИА Новости, 08.02.2025

СМИ: все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли

Все десять человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:28:00+03:00

2025-02-08T03:28:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все десять человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США. "По данным береговой охраны, все десять человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", — говорится в сообщении.Береговая охрана США подтвердила, что нашла место крушения в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.Трех человек обнаружили внутри самолета мертвыми, при этом спасатели полагают, что тела остальных семерых также находятся внутри, но доступ к ним затруднен "из-за состояния самолета".Об исчезновении небольшого самолета компании Bering Air на Аляске стало известно накануне. По данным местных властей, Cessna Caravan с девятью пассажирами и одним пилотом следовал из Уналаклита в Ном.В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.

https://ria.ru/20250129/istrebitel-1996040454.html

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в мире, аляска, сша