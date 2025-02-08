В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории домов, поврежденных БПЛА
© РИА Новости / Анатолий Карбинов | Перейти в медиабанкПолицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025
Полицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
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"На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", — написал он.
В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.
Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.
Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.
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