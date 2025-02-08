https://ria.ru/20250208/rostov-1998131283.html

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:47:00+03:00

2025-02-08T12:47:00+03:00

2025-02-08T16:45:00+03:00

происшествия

первомайский район

ростов-на-дону

ростов

специальная военная операция на украине

россия

юрий слюсарь

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", — написал он.В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998106738.html

https://ria.ru/20250204/energodar-1997365927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, первомайский район , ростов-на-дону, ростов, россия, юрий слюсарь , ростовская область