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В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
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12:47 08.02.2025 (обновлено: 16:45 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/rostov-1998131283.html
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА
На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:47:00+03:00
2025-02-08T16:45:00+03:00
происшествия
первомайский район
ростов-на-дону
ростов
специальная военная операция на украине
россия
юрий слюсарь
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.&quot;На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью&quot;, — написал он.В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998106738.html
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Происшествия, Первомайский район , Ростов-на-Дону, Ростов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории домов, поврежденных БПЛА

© РИА Новости / Анатолий Карбинов | Перейти в медиабанкПолицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025
Полицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Анатолий Карбинов
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Полицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«

"На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", — написал он.

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В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.
Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.
Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПервомайский районРостов-на-ДонуРостовРоссияЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
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