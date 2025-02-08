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"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями - РИА Новости, 08.02.2025
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08:24 08.02.2025 (обновлено: 16:56 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/rosteh-1998109597.html
"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями
"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями - РИА Новости, 08.02.2025
"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями
Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским РИА Новости, 08.02.2025
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2025-02-08T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским самолетам в дальности работы по воздушным целям, заявили в "Ростехе". "Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам", — сказали в "Ростехе". В части истребительных возможностей в госкорпорации назвали Mirage "посредственным самолетом с очень короткой "рукой". Так, эффективная дальность его работы по воздушным целям типа "истребитель" оценивается максимум в 50 километров, в то время как длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров — то есть в разы больше. В "Ростехе" полагают, что в качестве истребителя французский самолет, как и F-16, может быть использован только в глубоком тылу, где он будет "охотиться" за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ. В госкорпорации отмечают, что F-16 в этом деле уже показал себя значительно хуже ожиданий. "При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", — говорят в "Ростехе". В то же время там предупреждают, что "Миражи" могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP и Storm Shadow — но только в случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, "в чем есть большие сомнения". Но и так они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997732965.html
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html
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украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей лавров, ростех, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Ростех, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями

"Ростех": французские Mirage 2000 значительно уступают российским истребителям

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским самолетам в дальности работы по воздушным целям, заявили в "Ростехе".
"Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам", — сказали в "Ростехе".
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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в четверг заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.

В части истребительных возможностей в госкорпорации назвали Mirage "посредственным самолетом с очень короткой "рукой". Так, эффективная дальность его работы по воздушным целям типа "истребитель" оценивается максимум в 50 километров, в то время как длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров — то есть в разы больше.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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В "Ростехе" полагают, что в качестве истребителя французский самолет, как и F-16, может быть использован только в глубоком тылу, где он будет "охотиться" за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ. В госкорпорации отмечают, что F-16 в этом деле уже показал себя значительно хуже ожиданий.
"При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", — говорят в "Ростехе".
В то же время там предупреждают, что "Миражи" могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP и Storm Shadow — но только в случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, "в чем есть большие сомнения". Но и так они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты.
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