https://ria.ru/20250208/rosteh-1998109597.html

"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями

"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями - РИА Новости, 08.02.2025

"Ростех" сравнил французские Mirage 2000 с российскими истребителями

Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:24:00+03:00

2025-02-08T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским самолетам в дальности работы по воздушным целям, заявили в "Ростехе". "Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам", — сказали в "Ростехе". В части истребительных возможностей в госкорпорации назвали Mirage "посредственным самолетом с очень короткой "рукой". Так, эффективная дальность его работы по воздушным целям типа "истребитель" оценивается максимум в 50 километров, в то время как длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров — то есть в разы больше. В "Ростехе" полагают, что в качестве истребителя французский самолет, как и F-16, может быть использован только в глубоком тылу, где он будет "охотиться" за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ. В госкорпорации отмечают, что F-16 в этом деле уже показал себя значительно хуже ожиданий. "При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", — говорят в "Ростехе". В то же время там предупреждают, что "Миражи" могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP и Storm Shadow — но только в случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, "в чем есть большие сомнения". Но и так они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997732965.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html

https://ria.ru/20250204/gosduma-1997232903.html

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украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей лавров, ростех, нато, вооруженные силы украины, в мире