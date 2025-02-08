https://ria.ru/20250208/rossiya-1998104523.html
В США растет интерес к поездкам в Россию, заявил генконсул в Нью-Йорке
В США растет интерес к поездкам в Россию, заявил генконсул в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.02.2025
В США растет интерес к поездкам в Россию, заявил генконсул в Нью-Йорке
Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает "некоторое увеличение" числа выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:30:00+03:00
2025-02-08T06:30:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает "некоторое увеличение" числа выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров. "Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию", – сказал Захаров. При этом он отметил, что в 2024 году были "весьма востребованы" практически все консульские действия: оформление паспортов (как пятилетних, так и нового поколения - 10 лет), подтверждение гражданства, нотариат, выдача справок о нахождении в живых, в том числе для пенсионных целей.
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россия, нью-йорк (город)
В США растет интерес к поездкам в Россию, заявил генконсул в Нью-Йорке
Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке отмечает "некоторое увеличение" числа выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров.
"Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию", – сказал Захаров.
При этом он отметил, что в 2024 году были "весьма востребованы" практически все консульские действия: оформление паспортов (как пятилетних, так и нового поколения - 10 лет), подтверждение гражданства, нотариат, выдача справок о нахождении в живых, в том числе для пенсионных целей.