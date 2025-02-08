https://ria.ru/20250208/rossija-1998164087.html

Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти

Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 08.02.2025

Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти

Россия хочет активизировать работу в ОБСЕ по теме сохранения исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:44:00+03:00

2025-02-08T17:44:00+03:00

2025-02-08T17:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

александр лукашевич

обсе

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:124:2304:1420_1920x0_80_0_0_8748aafe6070da586ffce634c96043b2.jpg

ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия хочет активизировать работу в ОБСЕ по теме сохранения исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. Дипломат напомнил, что в текущем году отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Готовим юбилейные мероприятия, совместные заявления с нашими единомышленниками. Ставим задачу напомнить всем, что годовщина Победы – это повод еще активнее работать в ОБСЕ по темам сохранения исторической памяти, недопустимости фальсификации истории и возрождения человеконенавистнических идеологий. Именно Победа над нацизмом в 1945 году сделала возможным Хельсинкский Заключительный акт тридцатью годами позднее", - сказал Лукашевич. Он добавил, что, в целом, в ОБСЕ российская сторона готова обсуждать со всеми государствами-участниками любые вопросы в той мере, в какой сами партнёры будут на это готовы.

https://ria.ru/20250130/obse-1996347495.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр лукашевич, обсе, 80-летие победы в великой отечественной войне