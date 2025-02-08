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Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:44 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/rossija-1998164087.html
Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти
Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 08.02.2025
Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти
Россия хочет активизировать работу в ОБСЕ по теме сохранения исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:44:00+03:00
2025-02-08T17:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
александр лукашевич
обсе
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия хочет активизировать работу в ОБСЕ по теме сохранения исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. Дипломат напомнил, что в текущем году отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Готовим юбилейные мероприятия, совместные заявления с нашими единомышленниками. Ставим задачу напомнить всем, что годовщина Победы – это повод еще активнее работать в ОБСЕ по темам сохранения исторической памяти, недопустимости фальсификации истории и возрождения человеконенавистнических идеологий. Именно Победа над нацизмом в 1945 году сделала возможным Хельсинкский Заключительный акт тридцатью годами позднее", - сказал Лукашевич. Он добавил, что, в целом, в ОБСЕ российская сторона готова обсуждать со всеми государствами-участниками любые вопросы в той мере, в какой сами партнёры будут на это готовы.
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россия, александр лукашевич, обсе, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти

Лукашевич: Россия активизирует работу в ОБСЕ по сохранению исторической памяти

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия хочет активизировать работу в ОБСЕ по теме сохранения исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
Дипломат напомнил, что в текущем году отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Готовим юбилейные мероприятия, совместные заявления с нашими единомышленниками. Ставим задачу напомнить всем, что годовщина Победы – это повод еще активнее работать в ОБСЕ по темам сохранения исторической памяти, недопустимости фальсификации истории и возрождения человеконенавистнических идеологий. Именно Победа над нацизмом в 1945 году сделала возможным Хельсинкский Заключительный акт тридцатью годами позднее", - сказал Лукашевич.
Он добавил, что, в целом, в ОБСЕ российская сторона готова обсуждать со всеми государствами-участниками любые вопросы в той мере, в какой сами партнёры будут на это готовы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАлександр ЛукашевичОБСЕ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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