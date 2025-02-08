https://ria.ru/20250208/rossija-1998152622.html

Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 08.02.2025

Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:34:00+03:00

2025-02-08T16:34:00+03:00

2025-02-08T16:34:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. По словам дипломата, важнейший дипломатический урок, который можно извлечь из работы ОБСЕ в последние годы - "необходимость использовать все возможности для защиты и продвижения российских интересов". "Российские загранучреждения в странах "коллективного Запада" функционируют в крайне агрессивной среде, и именно по ним проходит первая "линия обороны". На площадке ОБСЕ, несмотря на попытки подчинить ее антироссийской повестке, мы продолжаем эффективно доносить нашу аргументированную позицию по всем вопросам, затрагивающим интересы России", - сказал Лукашевич.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, александр лукашевич, обсе