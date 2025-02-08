Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Лукашевич: Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕЮ несмотря на давление
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
По словам дипломата, важнейший дипломатический урок, который можно извлечь из работы ОБСЕ в последние годы - "необходимость использовать все возможности для защиты и продвижения российских интересов".
"Российские загранучреждения в странах "коллективного Запада" функционируют в крайне агрессивной среде, и именно по ним проходит первая "линия обороны". На площадке ОБСЕ, несмотря на попытки подчинить ее антироссийской повестке, мы продолжаем эффективно доносить нашу аргументированную позицию по всем вопросам, затрагивающим интересы России", - сказал Лукашевич.
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