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Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 08.02.2025
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16:34 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/rossija-1998152622.html
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 08.02.2025
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:34:00+03:00
2025-02-08T16:34:00+03:00
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россия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. По словам дипломата, важнейший дипломатический урок, который можно извлечь из работы ОБСЕ в последние годы - "необходимость использовать все возможности для защиты и продвижения российских интересов". "Российские загранучреждения в странах "коллективного Запада" функционируют в крайне агрессивной среде, и именно по ним проходит первая "линия обороны". На площадке ОБСЕ, несмотря на попытки подчинить ее антироссийской повестке, мы продолжаем эффективно доносить нашу аргументированную позицию по всем вопросам, затрагивающим интересы России", - сказал Лукашевич.
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Лукашевич: Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕЮ несмотря на давление

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Россия продолжает защищать свои интересы в ОБСЕ, несмотря на давление Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
По словам дипломата, важнейший дипломатический урок, который можно извлечь из работы ОБСЕ в последние годы - "необходимость использовать все возможности для защиты и продвижения российских интересов".
"Российские загранучреждения в странах "коллективного Запада" функционируют в крайне агрессивной среде, и именно по ним проходит первая "линия обороны". На площадке ОБСЕ, несмотря на попытки подчинить ее антироссийской повестке, мы продолжаем эффективно доносить нашу аргументированную позицию по всем вопросам, затрагивающим интересы России", - сказал Лукашевич.
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