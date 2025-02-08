https://ria.ru/20250208/rossija-1998148632.html

Посол в Вене прокомментировал отказ Австрии от российского газа

Посол в Вене прокомментировал отказ Австрии от российского газа - РИА Новости, 08.02.2025

Посол в Вене прокомментировал отказ Австрии от российского газа

Отказ Австрии от российского газа во многом навязан извне, Россия это переживет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:59:00+03:00

2025-02-08T15:59:00+03:00

2025-02-08T16:00:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Отказ Австрии от российского газа во многом навязан извне, Россия это переживет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Подчеркну – деструктивный отказ от российского сырья продиктован исключительно политической подоплекой и во многом навязан извне. В сказки о какой-либо экономической целесообразности даже здесь мало кто верит. Наша же страна вне всяких сомнений этот "развод" переживет", - сказал Любинский. Посол напомнил, что австрийский концерн OMV в одностороннем порядке разорвал долгосрочные контракты с "Газпромом", "тем самым положив конец полувековому взаимовыгодному сотрудничеству в газовой сфере и разрушив одну из несущих опор наших двусторонних связей". "Напомню – в 1968 году Австрия стала первой страной Западной Европы, заключившей с СССР договор о поставках природного газа, который более полувека обеспечивал ее экономическое процветание и до последнего времени хоть как-то держал на плаву находящуюся в глубокой рецессии австрийскую экономику. Ответственность за решение о разрыве газовой кооперации, равно как за его последствия, полностью лежит на официальной Вене, которая своими же руками ломает фундамент собственной экономической стабильности", - добавил дипломат. Он отметил, что именно Вене отвечать перед собственным населением и бизнесом, мнение которых было проигнорировано в угоду ущербной политической конъюнктуре. Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

https://ria.ru/20250208/posol-1998122733.html

https://ria.ru/20241213/vena-1989048871.html

https://ria.ru/20241213/posol-1989044193.html

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австрия, вена, россия, дмитрий любинский, omv, газпром, в мире