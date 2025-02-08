https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html
Россия вошла в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок
Россия вошла в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок - РИА Новости, 08.02.2025
Россия вошла в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок
Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:41:00+03:00
2025-02-08T09:41:00+03:00
2025-02-08T09:41:00+03:00
наука
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства поздравил граждан с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля. "Мы входим в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок. А наши ученые активно помогают в достижении технологического лидерства - национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным", - сказал вице-премьер. Чернышенко отметил, что к 2030 году Россия должна увеличить расходы на научные исследования до 2% ВВП. "Правительство страны стремится обеспечить науку всем необходимым", - подчеркнул вице-премьер. Уточняется, что приборная база научно-исследовательских организаций обновлена на 60%. Создается современная инфраструктура для прорывных исследований, в том числе класса "мегасайенс". Отмечается, что в прошлом году была запущена часть крупного научного объекта - источника синхротронного излучения СКИФ, мировых аналогов у него нет. Открыты более 900 лабораторий для молодых исследователей. Чернышенко поблагодарил ученых за верность науке, которая стала для них не только профессиональным выбором, но и настоящим призванием и делом всей жизни.
https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html
https://ria.ru/20250131/finansirovanie-1996669743.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Россия вошла в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок
Чернышенко: РФ входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства поздравил граждан с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.
"Мы входим в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок. А наши ученые активно помогают в достижении технологического лидерства - национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным
", - сказал вице-премьер.
Чернышенко
отметил, что к 2030 году Россия
должна увеличить расходы на научные исследования до 2% ВВП.
"Правительство страны стремится обеспечить науку всем необходимым", - подчеркнул вице-премьер.
Уточняется, что приборная база научно-исследовательских организаций обновлена на 60%. Создается современная инфраструктура для прорывных исследований, в том числе класса "мегасайенс". Отмечается, что в прошлом году была запущена часть крупного научного объекта - источника синхротронного излучения СКИФ, мировых аналогов у него нет. Открыты более 900 лабораторий для молодых исследователей.
Чернышенко поблагодарил ученых за верность науке, которая стала для них не только профессиональным выбором, но и настоящим призванием и делом всей жизни.