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Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области - РИА Новости, 08.02.2025
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08:22 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/rossija-1998109391.html
Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области
Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области - РИА Новости, 08.02.2025
Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области
Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:22:00+03:00
2025-02-08T08:22:00+03:00
россия
курская область
сумская область
родион мирошник
татьяна москалькова
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. "Я думаю, да. По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна", - заявил Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. По его словам, счет жителей, которые были вывезены киевскими боевиками из Курской области в Сумскую, идет на десятки. "Это десятки людей, которые по каким-то причинам оказались на территории Сумской области. Опять же, из-за затрудненности коммуникации, эта информация предварительная", - отметил он. Ранее Мирошник заявил, что информацию о разыскиваемых жителях Курской области приходится собирать буквально по крупицам и из разных источников, а Украина вопреки международному гуманитарному праву не идет на сотрудничество по этим вопросам. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969371288.html
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969602645.html
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россия, курская область, сумская область, родион мирошник, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Сумская область, Родион Мирошник, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области

Россия может опубликовать еще один список разыскиваемых жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные.
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"Я думаю, да. По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна", - заявил Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его словам, счет жителей, которые были вывезены киевскими боевиками из Курской области в Сумскую, идет на десятки.
"Это десятки людей, которые по каким-то причинам оказались на территории Сумской области. Опять же, из-за затрудненности коммуникации, эта информация предварительная", - отметил он.
Ранее Мирошник заявил, что информацию о разыскиваемых жителях Курской области приходится собирать буквально по крупицам и из разных источников, а Украина вопреки международному гуманитарному праву не идет на сотрудничество по этим вопросам.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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