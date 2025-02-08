Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области
Россия может опубликовать еще один список разыскиваемых жителей Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные.
"Я думаю, да. По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна", - заявил Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его словам, счет жителей, которые были вывезены киевскими боевиками из Курской области в Сумскую, идет на десятки.
"Это десятки людей, которые по каким-то причинам оказались на территории Сумской области. Опять же, из-за затрудненности коммуникации, эта информация предварительная", - отметил он.
Ранее Мирошник заявил, что информацию о разыскиваемых жителях Курской области приходится собирать буквально по крупицам и из разных источников, а Украина вопреки международному гуманитарному праву не идет на сотрудничество по этим вопросам.
Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области
30 августа 2024, 05:39
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Родион Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области
31 августа 2024, 10:00