https://ria.ru/20250208/rossija-1998109391.html

Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области

Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области - РИА Новости, 08.02.2025

Россия может опубликовать еще один список пропавших в Курской области

Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:22:00+03:00

2025-02-08T08:22:00+03:00

2025-02-08T08:22:00+03:00

россия

курская область

сумская область

родион мирошник

татьяна москалькова

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. "Я думаю, да. По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна", - заявил Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. По его словам, счет жителей, которые были вывезены киевскими боевиками из Курской области в Сумскую, идет на десятки. "Это десятки людей, которые по каким-то причинам оказались на территории Сумской области. Опять же, из-за затрудненности коммуникации, эта информация предварительная", - отметил он. Ранее Мирошник заявил, что информацию о разыскиваемых жителях Курской области приходится собирать буквально по крупицам и из разных источников, а Украина вопреки международному гуманитарному праву не идет на сотрудничество по этим вопросам. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20240830/naemniki-1969371288.html

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969602645.html

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курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, сумская область, родион мирошник, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия