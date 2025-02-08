https://ria.ru/20250208/rospotrebnadzor-1998200108.html
Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы
Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы
По результатам исследований воздуха содержание загрязняющих веществ на месте пожара в здании на востоке Москвы не превышает гигиенических требований, сообщается РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:26:00+03:00
2025-02-08T22:26:00+03:00
2025-02-08T22:41:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998175774_106:113:1232:746_1920x0_80_0_0_4e5cd8221643ac23eba59bf200fb174e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По результатам исследований воздуха содержание загрязняющих веществ на месте пожара в здании на востоке Москвы не превышает гигиенических требований, сообщается в Telegram-канале столичное управление Роспотребнадзора."По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований", - говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в ВАО специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" провели исследования параметров атмосферного воздуха у ближайшей жилой застройки в двух точках: на высоте 1,5 метров от земли и на уровне 5-го этажа жилого дома.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html
https://ria.ru/20250208/moskva-1998196513.html
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998188926.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998175774_216:109:1066:746_1920x0_80_0_0_a158192128121499b18a60376f1e77d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы
Роспотребнадзор: качество воздуха на месте пожара в Москве в гигиенической норме