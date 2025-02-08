https://ria.ru/20250208/resursy-1998100023.html

"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского

"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025

"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского

Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:46:00+03:00

2025-02-08T03:46:00+03:00

2025-02-08T03:46:00+03:00

киев

сша

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Я надеюсь, что в итоге он (Трамп. — Прим. ред,) не купится на это", — сказал эксперт.Аналитик выразил опасения по поводу того, что глава киевского режима Владимир Зеленский может обмануть американского лидера, заключив эту сделку, чтобы получить от США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь, зная, что не сможет расплатиться."Нужно помнить, что, как некоторые говорят, 70 процентов из них (Запасов ресурсов. — Прим. ред.) расположены на территории, которую русские уже контролируют <…>. Зеленский просто размахивает этим перед Трампом (Украинскими запасами редкоземельных металлов. — Прим. ред.)", — предупредил Меркурис.Аналитик также напомнил, что сам процесс начала разработки был бы слишком дорогостоящим и потребовал бы очень больших денежных вложений с американской стороны, а Трамп мог бы спокойно заниматься тем же самым на территории своей страны, не рискуя репутацией.В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998075996.html

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киев, сша, владимир зеленский, украина