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"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
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03:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/resursy-1998100023.html
"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского
"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского - РИА Новости, 08.02.2025
"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского
Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:46:00+03:00
2025-02-08T03:46:00+03:00
киев
сша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Я надеюсь, что в итоге он (Трамп. — Прим. ред,) не купится на это", — сказал эксперт.Аналитик выразил опасения по поводу того, что глава киевского режима Владимир Зеленский может обмануть американского лидера, заключив эту сделку, чтобы получить от США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь, зная, что не сможет расплатиться."Нужно помнить, что, как некоторые говорят, 70 процентов из них (Запасов ресурсов. — Прим. ред.) расположены на территории, которую русские уже контролируют &lt;…&gt;. Зеленский просто размахивает этим перед Трампом (Украинскими запасами редкоземельных металлов. — Прим. ред.)", — предупредил Меркурис.Аналитик также напомнил, что сам процесс начала разработки был бы слишком дорогостоящим и потребовал бы очень больших денежных вложений с американской стороны, а Трамп мог бы спокойно заниматься тем же самым на территории своей страны, не рискуя репутацией.В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
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киев, сша, владимир зеленский, украина
Киев, США, Владимир Зеленский, Украина
"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского

Меркурис: Украина может обмануть Трампа, продав ему несуществующие ресурсы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Я надеюсь, что в итоге он (Трамп. — Прим. ред,) не купится на это", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Вчера, 21:02
Аналитик выразил опасения по поводу того, что глава киевского режима Владимир Зеленский может обмануть американского лидера, заключив эту сделку, чтобы получить от США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь, зная, что не сможет расплатиться.
"Нужно помнить, что, как некоторые говорят, 70 процентов из них (Запасов ресурсов. — Прим. ред.) расположены на территории, которую русские уже контролируют <…>. Зеленский просто размахивает этим перед Трампом (Украинскими запасами редкоземельных металлов. — Прим. ред.)", — предупредил Меркурис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным
Вчера, 20:57
Аналитик также напомнил, что сам процесс начала разработки был бы слишком дорогостоящим и потребовал бы очень больших денежных вложений с американской стороны, а Трамп мог бы спокойно заниматься тем же самым на территории своей страны, не рискуя репутацией.
В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России
Вчера, 16:48
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского
Вчера, 07:20
 
КиевСШАВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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