"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского
Меркурис: Украина может обмануть Трампа, продав ему несуществующие ресурсы
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Представления Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Я надеюсь, что в итоге он (Трамп. — Прим. ред,) не купится на это", — сказал эксперт.
Аналитик выразил опасения по поводу того, что глава киевского режима Владимир Зеленский может обмануть американского лидера, заключив эту сделку, чтобы получить от США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь, зная, что не сможет расплатиться.
"Нужно помнить, что, как некоторые говорят, 70 процентов из них (Запасов ресурсов. — Прим. ред.) расположены на территории, которую русские уже контролируют <…>. Зеленский просто размахивает этим перед Трампом (Украинскими запасами редкоземельных металлов. — Прим. ред.)", — предупредил Меркурис.
Аналитик также напомнил, что сам процесс начала разработки был бы слишком дорогостоящим и потребовал бы очень больших денежных вложений с американской стороны, а Трамп мог бы спокойно заниматься тем же самым на территории своей страны, не рискуя репутацией.
В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.