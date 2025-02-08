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Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине - РИА Новости, 08.02.2025
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02:06 08.02.2025 (обновлено: 02:39 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине - РИА Новости, 08.02.2025
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине
Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. РИА Новости, 08.02.2025
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сша
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel.Несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой, говорится в материале."Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США", — сказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.Как отмечается в статье, ресурсы, которые Трамп имеет в виду, когда говорит о разработке украинских месторождений, по-прежнему остаются загадкой.По словам эксперта, даже если начинать работу в западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет просто недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне.Тем не менее, как указал Эльснер, перед началом работ нужно заново просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это было бы трудной задачей из-за того, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной российской армией территории Донбасса."Если бы такое сокровище хранилось там, оно также оказалось бы на территории, где в настоящее время находится российская армия", — признал он.В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине

Spiegel: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Несмотря на то, что Украина действительно обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, их количество не позволяет ей стать сырьевой базой, говорится в материале.
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«
"Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США", — сказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.
Как отмечается в статье, ресурсы, которые Трамп имеет в виду, когда говорит о разработке украинских месторождений, по-прежнему остаются загадкой.
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По словам эксперта, даже если начинать работу в западной части Украины, которая в меньшей степени была подвержена боевым действиям, то производственных и иных мощностей будет просто недостаточно для поддержания производства на необходимом уровне.
Тем не менее, как указал Эльснер, перед началом работ нужно заново просчитать рентабельность такого рода проектов, но для Запада это было бы трудной задачей из-за того, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной российской армией территории Донбасса.
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"Если бы такое сокровище хранилось там, оно также оказалось бы на территории, где в настоящее время находится российская армия", — признал он.
В понедельник американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
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УкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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