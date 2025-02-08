Путин поздравил РУДН с 65-летием
Путин: РУДН динамично развивается и открыт для одаренной, инициативной молодежи
Студенты РУДН у здания университета в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов, выпускников и участников торжественных мероприятий, посвящённых 65-летию РУДН, отметив, что университет динамично развивается и всегда открыт для одарённой, инициативной молодёжи из РФ и других стран, соответствующая телеграмма опубликована сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 65-летием Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Отрадно, что, сохраняя сложившиеся традиции, РУДН динамично развивается и всегда открыт для одарённой, инициативной молодёжи из России и других стран. Всех, кто готов к реализации перспективных, востребованных идей и начинаний на благо своих государств и укрепления международного сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что богатая история вуза, его высокий авторитет в отечественном и международном научно-образовательном сообществе – "предмет особой гордости коллектива университета", ведь с первых дней создания он стал для студентов, приехавших в Москву из государств Азии, Африки и Латинской Америки "поистине вторым домом и уникальным пространством созидания, дружбы и взаимопонимания, реализации своего творческого потенциала, талантов и способностей".
Также президент отметил, что из стен университета вышла целая плеяда квалифицированных специалистов, которые заняты в сфере государственного управления и средств массовой информации, экономики и сельского хозяйства, медицины и юриспруденции.
Путин выразил уверенность в том, что они "с теплотой и любовью" вспоминают годы учёбы в вузе, своих преподавателей и наставников, верных друзей.
Российский университет дружбы народов
5 февраля, 01:21