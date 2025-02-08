https://ria.ru/20250208/putin-1998131906.html
Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям
Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об освобождении от НДС операций по передаче продовольственных и других товаров... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:54:00+03:00
2025-02-08T12:54:00+03:00
2025-02-08T12:58:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об освобождении от НДС операций по передаче продовольственных и других товаров благотворительным организациям. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... рассмотреть вопросы... об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241210/putin-1988436239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям
Путин поручил освободить от НДС передачу благотворительных товаров