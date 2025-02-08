https://ria.ru/20250208/putin-1998131906.html

Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям

Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил упростить передачу продуктов благотворительным организациям

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об освобождении от НДС операций по передаче продовольственных и других товаров... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:54:00+03:00

2025-02-08T12:54:00+03:00

2025-02-08T12:58:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об освобождении от НДС операций по передаче продовольственных и других товаров благотворительным организациям. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... рассмотреть вопросы... об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241210/putin-1988436239.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин