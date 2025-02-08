https://ria.ru/20250208/putin-1998130806.html

Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН

Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о повышении зарплаты для... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:42:00+03:00

2025-02-08T12:42:00+03:00

2025-02-08T12:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о повышении зарплаты для медицинских работников - сотрудников ФСИН. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСИН России рассмотреть вопрос о приравнивании (путем повышения) размера денежного довольствия медицинских работников – сотрудников ФСИН России к размеру заработной платы аналогичных работников (из числа гражданского персонала) учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с учетом особенностей осуществления профессиональной деятельности в таких учреждениях", - сказано в тексте поручения. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)