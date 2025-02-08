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Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН - РИА Новости, 08.02.2025
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12:42 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/putin-1998130806.html
Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН
Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о повышении зарплаты для... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:42:00+03:00
2025-02-08T12:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о повышении зарплаты для медицинских работников - сотрудников ФСИН. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСИН России рассмотреть вопрос о приравнивании (путем повышения) размера денежного довольствия медицинских работников – сотрудников ФСИН России к размеру заработной платы аналогичных работников (из числа гражданского персонала) учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с учетом особенностей осуществления профессиональной деятельности в таких учреждениях", - сказано в тексте поручения. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим во ФСИН

Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении зарплату медикам — работникам ФСИН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о повышении зарплаты для медицинских работников - сотрудников ФСИН.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с ФСИН России рассмотреть вопрос о приравнивании (путем повышения) размера денежного довольствия медицинских работников – сотрудников ФСИН России к размеру заработной платы аналогичных работников (из числа гражданского персонала) учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с учетом особенностей осуществления профессиональной деятельности в таких учреждениях", - сказано в тексте поручения.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
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