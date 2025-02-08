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Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО - РИА Новости, 08.02.2025
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12:15 08.02.2025 (обновлено: 12:51 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/putin-1998127068.html
Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО
Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО
Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть целесообразность введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоторых социально... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:15:00+03:00
2025-02-08T12:51:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть целесообразность введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоторых социально ориентированных НКО. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ рассмотреть вопросы... о целесообразности установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру", - говорится в перечне. Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о возможности увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1% до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям и социально ориентированным НКО. Также правительству предстоит обсудить возможность учета расходов в виде стоимости услуг, оказанных на безвозмездной основе таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита.По результатам рассмотрения этих вопросов кабмин должен будет при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО

Путин поручил к 1 июля рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть целесообразность введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоторых социально ориентированных НКО.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ рассмотреть вопросы... о целесообразности установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру", - говорится в перечне.
Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о возможности увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1% до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям и социально ориентированным НКО. Также правительству предстоит обсудить возможность учета расходов в виде стоимости услуг, оказанных на безвозмездной основе таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита.
По результатам рассмотрения этих вопросов кабмин должен будет при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.
Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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