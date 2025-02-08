https://ria.ru/20250208/putin-1998127068.html

Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО

Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил рассмотреть введение пониженных страховых взносов для НКО

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть целесообразность введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоторых социально... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:15:00+03:00

2025-02-08T12:15:00+03:00

2025-02-08T12:51:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть целесообразность введения единого пониженного тарифа страховых взносов для некоторых социально ориентированных НКО. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ рассмотреть вопросы... о целесообразности установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру", - говорится в перечне. Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о возможности увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1% до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям и социально ориентированным НКО. Также правительству предстоит обсудить возможность учета расходов в виде стоимости услуг, оказанных на безвозмездной основе таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита.По результатам рассмотрения этих вопросов кабмин должен будет при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991898398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество