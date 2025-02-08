https://ria.ru/20250208/putin-1998126760.html
Для участников СВО могут ввести обязательную геномную регистрацию
Для участников СВО могут ввести обязательную геномную регистрацию - РИА Новости, 08.02.2025
Для участников СВО могут ввести обязательную геномную регистрацию
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону специальной... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:11:00+03:00
2025-02-08T12:11:00+03:00
2025-02-08T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
андрей белоусов
владимир колокольцев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону специальной военной операции. "Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, МВД России, Минфином России, Минздравом России, ФСБ России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", — указано в документе. Доклад необходимо представить до 1 июля 2025 года. Президент назначил ответственными министра обороны Андрея Белоусова, главу МВД Владимира Колокольцева, министра финансов Антона Силуанова, главу Минздрава Михаила Мурашко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителя министра обороны Анну Цивилеву и руководителя АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлию Белехову.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей белоусов, владимир колокольцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Для участников СВО могут ввести обязательную геномную регистрацию
Путин поручил рассмотреть введение геномной регистрации всех участников СВО