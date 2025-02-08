https://ria.ru/20250208/putin-1998126607.html

Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств

Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств - РИА Новости, 08.02.2025

Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств

Президент России Владимир Путин поручил включить в комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов представителей пациентских организаций. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:07:00+03:00

2025-02-08T12:07:00+03:00

2025-02-08T12:52:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов представителей пациентских организаций. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России... с учетом позиции Общественной палаты РФ включить в комиссию министерства здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - глава Минздрава Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20250208/lekarstva-1863850209.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, михаил мурашко