https://ria.ru/20250208/putin-1998126607.html
Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств
Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств - РИА Новости, 08.02.2025
Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств
Президент России Владимир Путин поручил включить в комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов представителей пациентских организаций. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:07:00+03:00
2025-02-08T12:07:00+03:00
2025-02-08T12:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в комиссию по формированию перечней лекарственных препаратов представителей пациентских организаций. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России... с учетом позиции Общественной палаты РФ включить в комиссию министерства здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций", - говорится в перечне. Срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственный - глава Минздрава Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20250208/lekarstva-1863850209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мурашко
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин дал поручения по составу комиссий, формирующих перечни лекарств
В комиссию по перечням лекарств включат представителей пациентских организаций