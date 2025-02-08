https://ria.ru/20250208/putin-1998126136.html

Путин поручил обсудить введение оценки за поведение в школах

Путин поручил обсудить введение оценки за поведение в школах - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил обсудить введение оценки за поведение в школах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:00:00+03:00

2025-02-08T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и Государственной Думой Федерального Собрания РФ организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности... введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне. Кроме того, президент поручил обсудить с профессиональным сообществом и родителями вопрос введения интегральной (средней) оценки освоения учениками программ основного общего и среднего общего образования, в том числе ее учета при поступлении в профессиональные образовательные организации и вузы.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и спикер ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20250208/gosduma-1998094125.html

https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей фурсенко, госдума рф