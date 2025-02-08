https://ria.ru/20250208/putin-1998125640.html

Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию

Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:55:00+03:00

2025-02-08T11:55:00+03:00

2025-02-08T11:55:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных лекарств. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России... представить предложения о совершенствовании условий допуска к обращению на российском рынке инновационных лекарственных препаратов иностранного производства", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2025 года, ответственный - глава Минздрава Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мурашко