https://ria.ru/20250208/putin-1998125640.html
Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию
Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:55:00+03:00
2025-02-08T11:55:00+03:00
2025-02-08T11:55:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829038_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_425da9785d21d6a1fbdf9dff7e2d24e9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных лекарств. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России... представить предложения о совершенствовании условий допуска к обращению на российском рынке инновационных лекарственных препаратов иностранного производства", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2025 года, ответственный - глава Минздрава Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829038_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6cc3e8a450abaf5c729d073dae5d458d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мурашко
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин поручил разработать условия допуска инновационных лекарств в Россию
Путин поручил Минздраву представить предложения о допуске инновационных лекарств